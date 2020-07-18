İmanın şartları nelerdir? İmanın şartları ayet nedir?
İslam dininin temelini oluşturan ögelerden biri olan imanın şartları, bir Müslüman'ın taşıması gereken ön koşullardandır. Bir Müslüman'ın imanın şartları nelerdir? imanın şartları kaçtır? gibi soruların cevabını bilmesi gerekir. Nisa Suresi'nin 136. ayetinde imanın şartları açık olarak belirtilmiştir. Peki, imanın şartlarıyla ilgili ayet ve hadisler nelerdir? İmanın şartlarını öğrenmek için işte detaylar…
Giriş Tarihi: 18.07.2020
09:08
Güncelleme Tarihi: 18.07.2020
12:48
Sözlükte
"güven içinde bulunmak, korkusuz olmak" anlamındaki emn kökünden türeyen îmân "güven duygusu içinde tasdik etmek, inanmak" demektir. "Sağlamlaştırmak, kesin karar vermek, tasdik etmek" mânasındaki akd kökünden türeyen i'tikād da "iman" karşılığında kullanılır.
Terim olarak iman genellikle "Allah'tan alıp din adına tebliğ ettiği kesinlik kazanan hususlarda peygamberleri tasdik etmek ve onlara inanmak" diye tanımlanır. Bu inanca sahip bulunan kimseye
mü'min, inancının gereğini tam bir teslimiyetle yerine getiren kişiye de müslim denir. Ayrıca Türkçe'de müslim kelimesinin Farsça kurala göre çoğulu olan Müslüman da (müslimân) bu anlamda kullanılmaktadır.
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PEYGAMBER EFENDİMİZİN İMAN İLE İLGİLİ HADİSİ
Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (s.a.s) bir gün, ashabı ile birlikte otururken beyaz elbise içerisinde bir adam gelir ve Hz. Peygamberin önüne diz çöküp oturur.
Rasulullah'a: "İman nedir?" der.
Rasulullah: "İman: Allah'a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine, ahiret gününe (öldükten sonra dirileceğine), kadere, hayrına ve şerrine inanmandır" cevabını verir. Adam: "İslâm nedir?" der. Rasulullah: "İslâm: Allah'a ibadet edip, O'na hiç bir şeyi ortak koşmaman, namazını kılman, farz olan zekâtı vermen, hacca gitmen orucu tutmandır" karşılığını verir. Adam: "İhsan nedir?" der. Rasulullah: "İhsan: Allah'ı görüyormuş gibi O'na ibadet etmendir. Her ne kadar sen O'nu görmüyorsan da O seni görüyor." diye cevap verir. Adam sonra çıkıp gider. (Buhârî, "İman", 37; Müslim, "İman", 1, 5).
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İMANIN ŞARTLARI KONUSUNUN YER ALDIĞI AYET
"Ey iman edenler. Allah'a, Resulüne, Resulüne indirdiği Kitab'a ve bundan önce indirdiği Kitab'a iman edin. Kim Allah'ı, meleklerini, Kitab'larını, resullerini ve ahiret gününü inkâr ederse, kuşkusuz sapıklığın en koyusuna (en derinine) düşmüş olur."
Nisa Suresi 136. ayet
Nisa Suresi 136. ayeti okumak için tıklayınız
İMANIN ŞARTLARI NELERDİR?
Müslüman kişilerin yerine getirmesi gereken bazı şartlar vardır.
Nisa suresinin 136. ayetinde İman'ın şartları açıkça belirtilmiştir. Müslüman bir kişinin bu şartları bilmesi ve yerine getirmesi gerekir. İnanmayan ve yerine getirmeyenlerin sapıklığın en derinine düştüğü yine ayetlerde yer almaktadır. Nisa suresinin 136. ayetinde belirtildiğine göre imanın 6 şartı vardır:
1. Allahü teâlânın varlığına ve birliğine inanmak
2. Meleklerine inanmak 3. Allahü teâlânın indirdiği kitaplarına inanmak 4. Allahü teâlânın Peygamberlerine inanmak 5. Ahiret gününe inanmak 6. Kadere, yani hayır ve şerlerin (iyilik ve kötülüklerin) Allahü teâlâdan olduğuna inanmak.
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