İmanın şartları nelerdir? İmanın şartları ayet nedir?

Müslüman kişilerin yerine getirmesi gereken bazı şartlar vardır. Nisa suresinin 136. ayetinde İman'ın şartları açıkça belirtilmiştir. Müslüman bir kişinin bu şartları bilmesi ve yerine getirmesi gerekir. İnanmayan ve yerine getirmeyenlerin sapıklığın en derinine düştüğü yine ayetlerde yer almaktadır. Nisa suresinin 136. ayetinde belirtildiğine göre imanın 6 şartı vardır:

1. Allahü teâlânın varlığına ve birliğine inanmak

2. Meleklerine inanmak

3. Allahü teâlânın indirdiği kitaplarına inanmak

4. Allahü teâlânın Peygamberlerine inanmak

5. Ahiret gününe inanmak

6. Kadere, yani hayır ve şerlerin (iyilik ve kötülüklerin) Allahü teâlâdan olduğuna inanmak.

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