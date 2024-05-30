Arama

Menu

İmam Gazali'nin kaleminden "İtikatta Orta Yol"

İslami düşüncenin en tesirli isimlerinden, talebeleri tarafından "İslam'ın Delili" olarak anılan İmam Gazali sadece dini ilimleri değil diğer ilimleri de etkilemiş çok yönlü bir alimdi. Etkileri hala hissedilen İmam Gazali'nin inanca dair en yetkin eserlerinden birisi de "el İktisat fi'l itikad" Türkçe manasıyla "İtikatta Orta Yol" başlıklı kitabıydı. Bidatlar ve sapkın görüşlere karşılık veren kitap İslam dünyasında en tanınan eserlerden biri oldu. İşte, imam Gazali'nin kaleminden "İtikatta Orta Yol"...

Giriş Tarihi: 30.05.2024 09:11 Güncelleme Tarihi: 30.05.2024 09:25
  • 1
  • 20

💠

"Nice insanlar vardır ki, dış görünüşleri itibarıyla haram işlemektedirler, ancak Allah katında öyle bir yerdedirler ki, kalplerinde O'ndan başkası yer almaz."

İmam Gazali

  • 2
  • 20

💠

"Her hadis olan, meydana gelmek için bir sebebe muhtaçtır. Âlem de hadis olduğuna göre onun da bir sebebe ihtiyacı vardır."

İmam Gazali

  • 3
  • 20

💠

"Kur'an'ın ışığı ile yetinerek akıldan yüz çeviren kişi ise güneşin ışığına gözlerini kapatan kimse gibidir."

İmam Gazali

  • 4
  • 20

💠

"Filozoflara gelince, onlar âlemin kadim olduğunu söylemişlerdir ki, bu imkânsızdır. Çünkü fiilin kadim olması imkânsızdır."

İmam Gazali

  • 5
  • 20

💠

"Âlemin yaratıcısı kadim bir varlık olduğu gibi, sonsuza kadar da bakidir."

İmam Gazali

2024 Fikriyat. Tüm hakları saklıdır.
Anasayfa Gündem Listeler Fikriyat Özel Kur'an-ı Kerim Akademik Fotoğraf Galeri Fikriyat TV Yazarlar Gizlilik Bildirimi Künye
BİZE ULAŞIN