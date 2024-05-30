İmam Gazali'nin kaleminden "İtikatta Orta Yol"

İslami düşüncenin en tesirli isimlerinden, talebeleri tarafından "İslam'ın Delili" olarak anılan İmam Gazali sadece dini ilimleri değil diğer ilimleri de etkilemiş çok yönlü bir alimdi. Etkileri hala hissedilen İmam Gazali'nin inanca dair en yetkin eserlerinden birisi de "el İktisat fi'l itikad" Türkçe manasıyla "İtikatta Orta Yol" başlıklı kitabıydı. Bidatlar ve sapkın görüşlere karşılık veren kitap İslam dünyasında en tanınan eserlerden biri oldu. İşte, imam Gazali'nin kaleminden "İtikatta Orta Yol"...