İmam Gazali'nin kaleminden Ariflerin Yolu

Eserlerinde hem İslam ahlakını ve düşüncesini derinlemesine ele alan İmam Gazali, "Ariflerin Yolu" kitabında ariflerin çıkacağı yolda karşılarına çıkabilecek engel ve zorluklarla başa çıkma yöntemlerini ve manevi yükselişin nasıl olması gerektiğine dair tavsiyelerde bulunur. Bir Müslümanın günlük hayatında dikkat etmesi gerekenler eserde konu başlıkları şeklinde sıralanır. Gazali'nin ilim sahibi olmak ve İslam ahlakı ile yaşamak isteyen Müslümanlar için zengin bir kaynak olarak ortaya koyduğu Ariflerin Yolu eserinden sizler için rehber olacak alıntıları derledik.