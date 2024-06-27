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İmam Gazali'nin kaleminden Ariflerin Yolu

Eserlerinde hem İslam ahlakını ve düşüncesini derinlemesine ele alan İmam Gazali, "Ariflerin Yolu" kitabında ariflerin çıkacağı yolda karşılarına çıkabilecek engel ve zorluklarla başa çıkma yöntemlerini ve manevi yükselişin nasıl olması gerektiğine dair tavsiyelerde bulunur. Bir Müslümanın günlük hayatında dikkat etmesi gerekenler eserde konu başlıkları şeklinde sıralanır. Gazali'nin ilim sahibi olmak ve İslam ahlakı ile yaşamak isteyen Müslümanlar için zengin bir kaynak olarak ortaya koyduğu Ariflerin Yolu eserinden sizler için rehber olacak alıntıları derledik.

Giriş Tarihi: 27.06.2024 08:44 Güncelleme Tarihi: 27.06.2024 08:46
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Selâm vermek, din kardeşlerine Selâm ismini şefâatçi ederek Allah Teâlâ'dan selâmet ve esenlik dilemektir. İnsanlar kendileri için bu duanın yapılmasına şiddetle muhtaçtırlar.

İmam Gazali

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Bir insan dindar da olabilir, dinsiz de olabilir. Bu onun bileceği iştir. Cennete talipse dine ilim İslâma yapışacak, cehenneme râzı ise, akıma uyacaktır. Fakat önemli olan dürüst olmak ve kimseyi aldatıp kendisiyle birlikte perişan etmemektir.

İmam Gazali

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İbadet ve marifetin kalpteki nuru gündüzün ışığı, cehâlet ve günahların zulmeti gecenin karanlığı gibidir. Onun için, ibadet eden ârifin kalbi (zihni, akli) gündüz, günah işleyen câhilin kalbi (zihni, aklı) gece gibidir.

İmam Gazali

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Ariflerin hayatında hiç bozulmayan ve değişmeyen üç prensip vardır. Aynı zamanda birbirini de dengeleyen bu prensipler korku, ümit ve sevgidir.

İmam Gazali

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Selâmet bulmak istersen, Allah Teâlâ'nın ilmine karşı ilim iddiasında bulunma ve O'nun takdir ve tedbirine karşı direnmekten sakın çünkü O'nun ilmine karşı ilim cehalettir. Cehalet ise musibettir. O'nun takdirine karşı direnmek ise boş yere yorulmaktır. Bu da akıl işi değildir.

İmam Gazali

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