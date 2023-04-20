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İl il bayram namazı saatleri

Ramazan ayının tacı olan bayramın yaklaşması ile beraber bayram namazı saatleri Müslümanlar için tatlı bir telaş konusu oldu. Diyanet İşleri Başkanlığı Ramazan ayına mahsus hazırladığı imsakiyeler ve takvminde bayram namazı saatlerini yayınladı. İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Adana bayram namazı saatleri 2023 Ramazan Bayramı için internette aratılıyor. Müslümanlar bu mübarek vakti camilerde geçirecekler. İl il gerçekleşen bayram namazı saati aramaları artarak devam ediyor. Peki, bayram namazı saat kaçta? İşte İstanbul, Ankara, Adana, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir Bursa Denizli, Diyarbakır, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kayseri, Kocaeli, Konya, Malatya, Manisa, Mardin, Mersin, Muğla, Ordu, Sakarya, Samsun, Şanlıurfa, Tekirdağ, Trabzon, Van ve diğer illerde bayram namazı saati 2023

Giriş Tarihi: 20.04.2023 09:34 Güncelleme Tarihi: 20.04.2023 09:53
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21 Nisan 2023 Cuma Ramazan Bayramının 1.Günüdür

Adana için Bayram Namazı: 06:27

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21 Nisan 2023 Cuma Ramazan Bayramının 1.Günüdür

Adıyaman için Bayram Namazı: 06:15

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21 Nisan 2023 Cuma Ramazan Bayramının 1.Günüdür

Afyonkarahisar için Bayram Namazı: 06:45

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21 Nisan 2023 Cuma Ramazan Bayramının 1.Günüdür

Ağrı için Bayram Namazı: 05:54

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21 Nisan 2023 Cuma Ramazan Bayramının 1.Günüdür

Aksaray için Bayram Namazı: 06:31

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