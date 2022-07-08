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Bayram namazı saati... İl il bayram namazı saatleri

2022 Kurban Bayramı'na saatler kaldı. Tüm Müslümanlar bayrama, bayram namazına kavuşacağı vakti iple çekiyor. Haliyle herkes bayram namazının saat kaçta olduğu merak ediyor. Ülkemizin büyükşehirlerinde bilhassa İstanbul, Ankara, Bursa, İzmir ve Adana'da 2022 Kurban Bayramı namazının saat kaçta kılınacağı merak ediliyor. Ülkemizin batısında ve güneyinde namaz saatleri biraz farklılık gösterebiliyor. 2022 bayram namazı saatleri internette araştırılıyor. Sizler için il il bayram namaz saatlerini bir araya getirdik.

Giriş Tarihi: 08.07.2022 12:19 Güncelleme Tarihi: 08.07.2022 12:30
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9 Temmuz Cumartesi günü başlayacak olan 2022 Kurban Bayramı'na saatler kaldı. Müslümanların en çok merak ettiği konulardan biri de bayram namazı saatleri. İstanbul, Ankara ve diğer büyük şehirlerimizde bayram namazı saatleri merak ediliyor.

2022 Kurban Bayram namazı saatleri:


İstanbul'da 06.15'de
Ankara'da 06.03'de
Adana'da 06.00'da
Bursa'da 06.17'de
İzmir'de ise 06.29'da kılınacak.

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⬛ Bayram Namazı

🔹 İslam dininde iki bayram vardır: Ramazan ve Kurban Bayramı.

🔹 Bayram namazları bayramın ilk günü sabah saatlerinde kılınır. Cuma namazı farz olan kişilere bayram namazı kılmak da vaciptir. Cuma namazının gerektirdiği bütün şartlar bayram namazı için de geçerlidir.

🔹 Fakat Cuma namazından farklı olarak bayram namazında hutbe namazdan sonra okunur ve sünnettir. Hutbe okunmasa da bayram namazı geçerli sayılır ama hutbenin terki sünnetin terki demektir. Bayram namazının saati güneş doğduktan yaklaşık 50 dakika sonra girer. Kişiler niyet ederken bayram namazı kılmaya niyet ettiklerini ikrar etmelidir.

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◼ Adana: 06.00

◼ Adıyaman: 05.46

◼ Afyon: 06:15

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İl il bayram namazı saatleri
İl il bayram namazı saatleri

◼ Ağrı: 05.22

◼ Aksaray: 06.02

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◼ Amasya: 05.49

◼ Ankara: 06.03

◼ Antalya: 06.18

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