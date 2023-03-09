III. Murad'ın Resul-i Ekrem (SAV) sevgisi

Müslüman sanatkarların biricik gayeleri icra ettikleri sanatın en ileri düzeyini Allah (CC) ve Resulü (SAV) için ortaya koymaktır. Bu sebepten dolayı asırlar boyunca Müslüman şairler en güzel şiirleri yazma gayretinde olarak, Resul-i Ekrem Efendimizi (SAV) methetme çabası güttüler. Osmanlı padişahlarının en sanatsal ruhlularından olan Sultan III. Murad da bu güzel anlayışa binaen Resulullah'a (SAV) şiirler yazdı. III. Murad'ın bir naatını sizler için günümüz Türkçesine uyarladık.