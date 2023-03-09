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III. Murad'ın Resul-i Ekrem (SAV) sevgisi

Müslüman sanatkarların biricik gayeleri icra ettikleri sanatın en ileri düzeyini Allah (CC) ve Resulü (SAV) için ortaya koymaktır. Bu sebepten dolayı asırlar boyunca Müslüman şairler en güzel şiirleri yazma gayretinde olarak, Resul-i Ekrem Efendimizi (SAV) methetme çabası güttüler. Osmanlı padişahlarının en sanatsal ruhlularından olan Sultan III. Murad da bu güzel anlayışa binaen Resulullah'a (SAV) şiirler yazdı. III. Murad'ın bir naatını sizler için günümüz Türkçesine uyarladık.

Giriş Tarihi: 09.03.2023 18:23 Güncelleme Tarihi: 09.03.2023 18:35
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💠 Kanuni Sultan Süleyman'ın torunu, II. Selim'in oğlu olan Sultan III. Murad tabiatı ve mizacı gereği sanatçı ruhlu bir kişiliğe sahipti.

💠 Muradî mahlasıyla şiirler kaleme alan III. Murad şiirlerinde bir usül ve ses sahibiydi. Sultan hisli bir yürek sahibi her Müslüman şair gibi o da Resulullah'a (SAV) karşı duyduğu o müstesna hisleri kağıda döktü.

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Yâ Habîballâh ayırmagıl cemâlünden beni

Günümüz Türkçesiyle

Ey Allah'ın sevgilisi beni güzelliğinden ayırma
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Yâ Rasûlallâh ayırmagıl cemâlünden beni

Günümüz Türkçesiyle

Ey Allah'ın Resulü beni güzelliğinden ayırma

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Yâ şefî'e'l-müznibîn yâ delîle'l-'âcizîn

Günümüz Türkçesiyle

Ey günahkârların şefaatçisi, ey acizlerin rehberi
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Yâ Rasûlallâh ayırmagıl cemâlünden beni

Günümüz Türkçesiyle

Ey Allah'ın Resulü beni güzelliğinden ayırma

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