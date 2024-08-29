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İbnü'l Cevzi'den Basiret Ehline Nasihatler

Nesebi ilk halife Hz. Ebubekir'e (RA) kadar uzanan İbnü'l Cevzi; ömrünü İslami ilimlere adamış, sohbetleri ile insanların doğru yolu bulmalarına katkıda bulunmuş bir 12. yüzyıl alimidir. Dilimize Basiret Ehline Nasihatler olarak çevrilen "et-Tebsira" isimli kitabında Müslümanlara Hak Teala'ya giden yolları izah eden İbnü'l Cevzi adeta çağlar ötesinden günümüze seslenir. İbnü'l Cevzi'den Basiret Ehline Nasihatler eserindeki önemli noktaların altını çizdik.

Giriş Tarihi: 29.08.2024 07:21 Güncelleme Tarihi: 29.08.2024 07:32
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Hatalarınızın korkusuyla Allah'tan bağışlanma dileyin. Gözyaşlarınızı, hatalarınıza üzülerek dökün.

İbnü'l Cevzi

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Asıl zarar eden hem dünya hem de ahirette zarar edendir.

İbnü'l Cevzi

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Ey gaflete dalanlar, ibret alın! Ey yüz çevirenler, dönün! Ey ikram edenden habersiz olanlar, şükredin! Ey heves ehli, kurtulun hevanızdan ve sabredin! Dünya bir köprüdür, geçin üzerinden gidin ve hidayet hilalini düşünün.

İbnü'l Cevzi

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Ey sen! Bil ki günler üç kısımdır. Dün içindekiyle beraber geçti ve belki de yarına ulaşamayacaksın. İşte senin günün bugündür. Öyle ise sen bugün için mücadele et.

İbnü'l Cevzi

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Ey hatalarla arkadaş olan! Hani nerede akan gözyaşların?

İbnü'l Cevzi

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