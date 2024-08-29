Nesebi ilk halife Hz. Ebubekir'e (RA) kadar uzanan İbnü'l Cevzi; ömrünü İslami ilimlere adamış, sohbetleri ile insanların doğru yolu bulmalarına katkıda bulunmuş bir 12. yüzyıl alimidir. Dilimize Basiret Ehline Nasihatler olarak çevrilen "et-Tebsira" isimli kitabında Müslümanlara Hak Teala'ya giden yolları izah eden İbnü'l Cevzi adeta çağlar ötesinden günümüze seslenir. İbnü'l Cevzi'den Basiret Ehline Nasihatler eserindeki önemli noktaların altını çizdik.
Giriş Tarihi: 29.08.2024
07:21
Güncelleme Tarihi: 29.08.2024
07:32