Hayrı arttırmak ile ilgili ayet ve hadisler

Allah Teala, mukaddes kitabımız Kur'an-ı Kerim'de "Sizden, hayra çağıran, iyiliği emreden ve kötülükten men eden bir topluluk bulunsun. İşte kurtuluşa erenler onlardır" buyurmuş; Müslümanların iyilik ve takva üzere yardımlaşmasını emretmiştir. Peygamber Efendimiz, bir hadis-i şerifinde "Bir iyiliğe öncülük yapan kimseye, o iyiliği yapanların mükâfatı gibi sevap vardır" buyurmuştur. Hayrı arttırmak ile ilgili ayet ve hadisleri derledik.