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Hayrı arttırmak ile ilgili ayet ve hadisler

Allah Teala, mukaddes kitabımız Kur'an-ı Kerim'de "Sizden, hayra çağıran, iyiliği emreden ve kötülükten men eden bir topluluk bulunsun. İşte kurtuluşa erenler onlardır" buyurmuş; Müslümanların iyilik ve takva üzere yardımlaşmasını emretmiştir. Peygamber Efendimiz, bir hadis-i şerifinde "Bir iyiliğe öncülük yapan kimseye, o iyiliği yapanların mükâfatı gibi sevap vardır" buyurmuştur. Hayrı arttırmak ile ilgili ayet ve hadisleri derledik.

Giriş Tarihi: 20.11.2020 09:47 Güncelleme Tarihi: 20.11.2020 09:49
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(Ey Muhammed!) Rabbinin yoluna, hikmetle, güzel öğütle çağır…

Nahl, 125

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İyilik ve takva (Allah'a karşı gelmekten sakınma) üzere yardımlaşın...

Mâide, 2

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Sizden, hayra çağıran bir topluluk bulunsun...

Âl-i İmrân, 104

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Ensardan Bedir Savaşı'na katılmış olan Ebû Mes'ûd Ukbe b. Amr'dan (ra) rivayet edildiğine göre Resûlullah şöyle buyurmuştur:

Bir iyiliğe öncülük yapan kimseye, o iyiliği yapanların mükâfatı gibi sevap vardır.

Müslim, İmâre, 133

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Ebû Hüreyre'den (ra) rivayet edildiğine göre Resûlullah şöyle buyurmuştur:

Doğru yola çağıran kimseye kendisine uyanların sevabı gibi sevap verilir. Bununla beraber onların sevabından hiçbir şey eksilmez. Sapıklığa çağıran kimseye de ona uyanların günahı gibi günah verilir. Bununla beraber ona uyanların günahlarından hiçbir şey eksilmez.

Müslim, İlim, 16

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