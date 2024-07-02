Hatim duası nedir ve nasıl yapılır?

Allah Teala'nın kelamı olan Kur'an-ı Kerim Müslümanlar tarafından sıklıkla okunur. Kur'an-ı Kerim'i baştan sona okumaya hatim denir. Bir Müslüman Kur'an-ı Kerim hatmini tamamladıktan sonra hatim duası okunur. Arapça olarak okunan hatim duasını sizler için hazırladık. İşte Türkçe ve Arapça Hatim Duası...