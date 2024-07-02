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Hatim duası nedir ve nasıl yapılır?

Allah Teala'nın kelamı olan Kur'an-ı Kerim Müslümanlar tarafından sıklıkla okunur. Kur'an-ı Kerim'i baştan sona okumaya hatim denir. Bir Müslüman Kur'an-ı Kerim hatmini tamamladıktan sonra hatim duası okunur. Arapça olarak okunan hatim duasını sizler için hazırladık. İşte Türkçe ve Arapça Hatim Duası...

Giriş Tarihi: 02.07.2024 17:15
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Hatim duası Arapça okunuşu
Hatim duası Arapça okunuşu

"El-hamdü lillâhi Rabbil-'âlemîn.

Vel-'âkibetü lil-müttekîn.

Velâ 'udvâne illâ 'alezzalimîn.

Ves-salâtü ves-selâmü 'alâ Rasûlinâ Muhammedin ve 'âlihî ve sahbihî ecme'în.

Rabbenâ takabbel minnâ inneke ente's-semî'ul-'alîm.

Ve tüb 'aleynâ yâ Mevlânâ inneke ente't-tevvâbür-Rahîm.

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Vehdinâ ve veffiknâ ilel-hakkı ve ilâ tarîkın müstekîm.

Bi beraketil-Kur'ânil-'azîm.

Ve bi hürmeti men erseltehû rameten lil-'âlemîn.

Va'fü 'annâ yâ Kerîm.

Va'fü 'annâ yâ Rahîm.

Vağfir lenâ zünûbenâ bi fadlike ve keramike yâ ekramel-ekramîn.

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Allâhümme zeyyinnâ bi zînetil-Kur'ân.

Ve ekrimnâ bi kerâmetil-Kur'ân.

Ve şerrifnâ bi şerâfetil-Kur'ân.

Ve elbisnâ bi hil'atil-Kur'ân.

Ve edhilnel-cennete bi şefâatil-Kur'ân.

Ve 'âfinâ min külli belâid-dünyâ ve 'azâbil-âhirati bi hurmetil-Kur'ân.

Verham cemî'a ümmet-i Muhammedin yâ Rahîmü yâ Rahmân.

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Allâhümec'alil-Kur'âne lenâ fid-dünyâ karînâ.

Ve fil-kabri mûnisâ.

Ve fil-kıyâmeti şefî'ân ve 'ales-sırâti nûrâ.

Ve ilel-cenneti rafîkâ.

Ve minennâri sitran ve hicâbâ.

Ve ilel-hayrâti küllihâ delîlen ve imâmâ.

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Bi fadlike ve cûdike ve keramike yâ Kerîm.

Allâhümmeh-dinâ bi hidâyetil-Kur'ân.

Ve neccinâ minen-nîrâni bi kerâmetil-Kur'ân.

Verfa' deracâtina bi fadîletil-Kur'ân.

Ve keffir 'annâ seyyiâtinâ bi tilâvetil-Kur'ân.

Yâ zel-fadli vel-ihsân. Allâhümme tahhir kulûbenâ. Vestur 'uyûbenâ.

Veşfi merdânâ.

Vekdi duyûnenâ.

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