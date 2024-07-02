Hatim duası nedir ve nasıl yapılır?
Allah Teala'nın kelamı olan Kur'an-ı Kerim Müslümanlar tarafından sıklıkla okunur. Kur'an-ı Kerim'i baştan sona okumaya hatim denir. Bir Müslüman Kur'an-ı Kerim hatmini tamamladıktan sonra hatim duası okunur. Arapça olarak okunan hatim duasını sizler için hazırladık. İşte Türkçe ve Arapça Hatim Duası...
Giriş Tarihi: 02.07.2024
17:15
Hatim duası Arapça okunuşu
"El-hamdü lillâhi Rabbil-'âlemîn.
Vel-'âkibetü lil-müttekîn.
Velâ 'udvâne illâ 'alezzalimîn.
Ves-salâtü ves-selâmü 'alâ Rasûlinâ Muhammedin ve 'âlihî ve sahbihî ecme'în.
Rabbenâ takabbel minnâ inneke ente's-semî'ul-'alîm.
Ve tüb 'aleynâ yâ Mevlânâ inneke ente't-tevvâbür-Rahîm.
Vehdinâ ve veffiknâ ilel-hakkı ve ilâ tarîkın müstekîm.
Bi beraketil-Kur'ânil-'azîm.
Ve bi hürmeti men erseltehû rameten lil-'âlemîn.
Va'fü 'annâ yâ Kerîm.
Va'fü 'annâ yâ Rahîm.
Vağfir lenâ zünûbenâ bi fadlike ve keramike yâ ekramel-ekramîn.
Allâhümme zeyyinnâ bi zînetil-Kur'ân.
Ve ekrimnâ bi kerâmetil-Kur'ân.
Ve şerrifnâ bi şerâfetil-Kur'ân.
Ve elbisnâ bi hil'atil-Kur'ân.
Ve edhilnel-cennete bi şefâatil-Kur'ân.
Ve 'âfinâ min külli belâid-dünyâ ve 'azâbil-âhirati bi hurmetil-Kur'ân.
Verham cemî'a ümmet-i Muhammedin yâ Rahîmü yâ Rahmân.
Allâhümec'alil-Kur'âne lenâ fid-dünyâ karînâ.
Ve fil-kabri mûnisâ.
Ve fil-kıyâmeti şefî'ân ve 'ales-sırâti nûrâ.
Ve ilel-cenneti rafîkâ.
Ve minennâri sitran ve hicâbâ.
Ve ilel-hayrâti küllihâ delîlen ve imâmâ.
Bi fadlike ve cûdike ve keramike yâ Kerîm.
Allâhümmeh-dinâ bi hidâyetil-Kur'ân.
Ve neccinâ minen-nîrâni bi kerâmetil-Kur'ân.
Verfa' deracâtina bi fadîletil-Kur'ân.
Ve keffir 'annâ seyyiâtinâ bi tilâvetil-Kur'ân.
Yâ zel-fadli vel-ihsân. Allâhümme tahhir kulûbenâ. Vestur 'uyûbenâ.
Veşfi merdânâ.
Vekdi duyûnenâ.