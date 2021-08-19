Hadisli Cuma mesajları! Resimli, yazılı, anlamlı Cuma mesajları

Hayırlı cumalar! Mübarek cuma günlerinde sevdiklerinize Cuma mesajları gönderebilmeniz için her hafta olduğu gibi bu hafta da yazılı, sözlü, anlamlı ve kısa cuma mesajlarını sizler için listeledik. Müslümanlar için büyük bir öneme sahip olan mübarek cuma gününü kutlamak için hazırladığımız resimli cuma mesajlarını indirip SMS olarak gönderebilirsiniz, Facebook, Twitter, WhatsApp gibi sosyal mecralarda paylaşabilirsiniz. En güzel, anlamlı, resimli kısa Cuma mesajlarını haberimizde bulabilirsiniz. İşte hayırlı cumalar mesajı iletmek isteyenler için hazırlamış olduğumuz cuma sözleri ve anlamlı cuma mesajları...

Allah'ım! Geçmiş ve gelecek, gizli ve açık bütün günahlarımı bağışla! Benim ilâhım Sensin. Senden başka ilâh yoktur. (Buhârî, Tevhîd, 35)

Cuma namazı nasıl kılınır? Hangi dualar ve sureler okunur?