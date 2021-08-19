Hadisli Cuma mesajları! Resimli, yazılı, anlamlı Cuma mesajları
Hayırlı cumalar! Mübarek cuma günlerinde sevdiklerinize hadisli cuma mesajları gönderebilmeniz için bu hafta da hadisli cuma mesajlarını sizler için listeledik. Müslümanlar için büyük bir öneme sahip olan mübarek cuma gününü kutlamak için hazırladığımız hadisli, dualı cuma mesajlarını indirip SMS olarak gönderebilirsiniz, Facebook, Twitter, WhatsApp gibi sosyal mecralarda paylaşabilirsiniz. En güzel, anlamlı, resimli hadsili kısa Cuma mesajlarını haberimizde bulabilirsiniz.
Giriş Tarihi: 19.08.2021
16:43
Hadisli Cuma mesajları! Resimli, yazılı, anlamlı Cuma mesajları
Hayırlı cumalar! Mübarek cuma günlerinde sevdiklerinize Cuma mesajları gönderebilmeniz için her hafta olduğu gibi bu hafta da yazılı, sözlü, anlamlı ve kısa cuma mesajlarını sizler için listeledik. Müslümanlar için büyük bir öneme sahip olan mübarek cuma gününü kutlamak için hazırladığımız resimli cuma mesajlarını indirip SMS olarak gönderebilirsiniz, Facebook, Twitter, WhatsApp gibi sosyal mecralarda paylaşabilirsiniz. En güzel, anlamlı, resimli kısa Cuma mesajlarını haberimizde bulabilirsiniz. İşte hayırlı cumalar mesajı iletmek isteyenler için hazırlamış olduğumuz cuma sözleri ve anlamlı cuma mesajları...
Allah'ım! Geçmiş ve gelecek, gizli ve açık bütün günahlarımı bağışla! Benim ilâhım Sensin. Senden başka ilâh yoktur. (Buhârî, Tevhîd, 35)
Cuma namazı nasıl kılınır? Hangi dualar ve sureler okunur?
Hadisli Cuma mesajları! Resimli, yazılı, anlamlı Cuma mesajları
"Ey iman edenler! Hep birden barışa girin. Sakın şeytanın peşinden gitmeyin; çünkü o, apaçık düşmanınızdır."
(Bakara suresi, 208. ayet)
Hadisli Cuma mesajları! Resimli, yazılı, anlamlı Cuma mesajları
Ey iman edenler! Cuma günü namaz için çağrı yapıldığı zaman, hemen Allah'ın zikrine koşun ve alışverişi bırakın. Eğer bilirseniz bu, sizin için daha hayırlıdır. (Cum'a, 62/9)
VIDEO
Hadisli Cuma mesajları! Resimli, yazılı, anlamlı Cuma mesajları
"Bir kimse güzelce abdest alır sonra mescide gelir, susup okunacak hutbeyi dinlerse, gelecek cumaya kadar ve ondan sonraki üç gün içinde işleyeceği (küçük) günahları affedilir." (Müslim, Cuma, 24)
Hadisli Cuma mesajları! Resimli, yazılı, anlamlı Cuma mesajları
Allah'ım! Cehenneme götüren fitneden, cehennemin azabından, zenginliğin ve fakirliğin şerrinden sana sığınırım. (Ebu Dâvûd, Vitr, 32.)