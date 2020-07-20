Gusül abdesti ile namaz kılınır mı? Gusül abdesti farzları...
Sözlükte "yıkamak, temizlemek" anlamında kullanılan gusül; cünüplük, hayız ve nifas gibi hükmi kirlilik hallerinden kurtulmak için yapılması gereken dini temizliktir. İbadetlerin yerine getirilmesi için gusül abdestinin alınması gerekir. Gusül, bütün vücudun temiz su ile yıkanması olarak bilinir. İbadetlerin temelini oluşturan bu temizlenme hali hakkında gusül nedir? gusül abdesti nasıl alınır? guslün farzları nelerdir? gusül abdesti alırken okunacak dua nedir? gibi sorular vatandaşlar tarafından en çok merak edilenler arasında. İşte farz ve sünnetlerle gusül abdesti…
Giriş Tarihi: 20.07.2020
13:25
Güncelleme Tarihi: 20.07.2020
17:11
Sözlükte
"yıkamak, temizlemek" anlamında kullanılan gusül kelimesi, terim olarak cünüplük, hayız ve nifas gibi hükmî kirlilikten temizlenme niyetiyle bütün vücudu su ile yıkamayı ifade eder. Türkçede "boy abdesti" ve bazı bölgelerde halk arasında "büyük abdest" olarak bilinir.
Fikriyat.com'da yer alan podcastleri dinlemek için tıklayın
GUSÜL HANGİ DURUMLARDA ALINMALI?
Kur'an'da "Eğer cünüp iseniz iyice temizlenin" (el-Mâide 5/6) buyurularak cünüplük halinden kurtulmak için guslün gerekliliği bildirilmiştir. Ayrıca, kadınlar için hayzın (ay hali) mazeret hali olduğu belirtilerek gusledip temizleninceye kadar onlarla cinsel ilişki kurulması yasaklanmıştır
"Sana kadınların aybaşı hallerini soruyorlar. De ki: O bir rahatsızlıktır. Bu sebeple âdet günlerinde kadınlardan ayrı durun, temizlenmedikçe onlarla cinsel ilişkide bulunmayın. İyice temizlendiklerinde onlara Allah'ın emrettiği şekilde yaklaşın. Allah çok tövbe edenleri sever ve içi dışı temiz olanları sever."
(el-Bakara 2/222).
Cünüplük hali ile kadınların hayız ve nifas kanlarının kesilmesi halinde guslün gerekli olduğu ve bunun nasıl yapılması gerektiği hususuna Hz. Peygamber'in söz ve uygulamaları da önemli açıklamalar getirmiştir.
Fikriyat.com'un Kur'an-ı Kerim sayfasından sureleri okumak ve dinlemek için tıklayın
Esasen hükmî-dinî temizlenme ve arınma vasıtası olan guslün sebebi hükmî kirliliktir. Bu sebeple hükmî kirlilik hali sayılan cünüplük, hayız ve nifas halleri guslü gerektiren üç temel sebeptir. Ancak bu üç durumun dinî literatürde büyük kirlilik olarak anılması, bu durumdaki kimselerin dinen necis sayıldığı anlamına gelmez. Mümin necis olmaz.
Bu sebepledir ki, cünüp olan, hayız ve nifas gören kimselerin hükmî kirliliği, onların namaz, tilâvet secdesi, Kâbe'yi tavaf, Kur'an'ı eline alma ve Kur'an okuma, mescide girme gibi belirli ibadetleri veya ibadetle yakından ilgili fiilleri yapmak için gerekli ruhî ve mânevî hazırlığa sahip olmadıkları anlamına gelir. Bundan dolayı cünüp kimsenin oruca devam etmesi veya namaz vaktine kadar yıkanmayı geciktirmesi günah sayılmayıp namazın kılınabileceği son vakit öncesinde gusletmesi farz görülmüştür. Diğer bir anlatımla gusül,
hükmî kirliliği sona erdirip belirli ibadetleri yapmayı mümkün hale getiren bir hükmî temizlenme usulünden ibarettir.
Kur'an-ı Kerim'den sure ve meallerin ayet ayet seslendirildiği "Mealli Hatim" podcastlerimizi buradan dinleyebilir ve indirebilirsiniz.
GUSÜL ABDESTİ NASIL ALINIR?
Gusletmek isteyen bir kimse, banyoya girmeden "Eûzü- Besmele" çeker ve sol ayağı ile banyoya girer.
1. Gusletmek, yani boy abdesti almak isteyen bir kişi önce besmele çeker ve sol ayağı ile gusül yerine girer.
2. "Niyet ettim Allah rızası için gusül abdesti almaya" diye niyet eder.
3. Elleri bileklere kadar yıkadıktan sonra edep yerlerini sol eliyle temizler.
Seçkin hafızlardan sure mealleri dinlemek için tıklayın.
4. Bundan sonra sağ avucuyla ağzına üç kere su alır ve her defasında ağzını boğazına kadar gargara şeklinde çalkalar. Oruçlu ise boğazına su kaçmamasına dikkat eder.
5. Sağ avucuyla burnuna, genzine kadar üç defa su çeker, her defasında sol eliyle burnunu temizler. Bundan sonra tıpkı namaz abdesti gibi abdest alır.