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Günlük hayatımızı kolaylaştıracak görgü kuralları ile ilgili hadis-i şerifler

Kur'an-ı Kerim ile birlikte insanlığa en güzel örnek olarak gönderilen Peygamber Efendimizin yaşantısı, nezaket ve inceliğin en güzel örneklerini oluşturur. Onun sünnetleri, insanların toplum içerisinde hayatını kolaylaştıracak görgü kurallarını öğreten büyük bir rehberdir. Öyle ki "Sizden biriniz üç kere izin istediği zaman kendisine izin verilmez ise, hemen geri dönsün." buyurarak evlere ancak izin alınarak girilmesinin gerekliliğine vurgu yapmıştır. Sizler için hayatımıza rehber olacak, Peygamber Efendimizin görgü kuralları ile ilgili hadislerini derledik.

Giriş Tarihi: 20.03.2020 08:55 Güncelleme Tarihi: 20.03.2021 09:00
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Ey iman edenler! Kendi evlerinizden başka evlere, geldiğinizi hissettirip (izin alıp) ev sahiplerine selâm vermeden girmeyin...

(Nûr, 24/27)

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Çocuklarınız ergenlik çağına geldiklerinde, kendilerinden öncekilerin istedikleri gibi izin istesinler...

(Nûr, 24/59)

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Ebû Mûsâ el-Eş'arî'den (ra) rivayet edildiğine göre Resûlullah: (Bir yere girmek için) izin almak maksadıyla kapı üç kere çalınır, izin verilirse girersin; verilmezse dönersin, buyurmuştur.

(Müslim, Âdâb, 34; Buhârî, İsti'zân, 13)

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Sehl b. Sa'd'dan (ra) rivayet edildiğine göre Resûlullah: (Bir yere girmek için) izin almak ancak (evin özel hâllerinin) görülmemesi içindir, buyurmuştur.

(Buhârî, İsti'zân, 11; Müslim, Âdâb, 40

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Rib'î b. Hirâş'ın (ra) Âmiroğulları kabilesinden bir adamdan rivayet ettiğine göre o, Hz. Peygamber evinde iken gelip, "Gireyim mi?" diye izin istedi. Resûlullah da hizmetçisine: "Çık, bu adama izin istemeyi öğret; "es-Selâmü aleyküm, girebilir miyim?" desin." buyurdu. Bu sözleri duyan adam: "es-Selâmü aleyküm" dedikten sonra, "Girebilir miyim?" deyince Peygamber, girmesine izin verdi, o da girdi.

(Ebû Dâvûd, Edeb, 126, 127)

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