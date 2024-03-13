Göz damlası orucu bozar mı?
Mübarek Ramazan ayı geldi. Müslümanlar, Ramazan ayında oruç hakkında her sene olduğu gibi bu yıl da bazı soruların cevabını merak ediyor. Bunlardan biri, orucu bozan ve bozmayan durumlar. Peki, göz damlası kullanmak orucu bozar mı? İşte, tüm cevaplar...
Giriş Tarihi: 13.03.2024
09:07
Güncelleme Tarihi: 13.03.2024
14:30
Diyanet'e göre göz damlasının orucu bozup bozmayacağı durumu
Diyanet'e göre göz damlasının orucu bozup bozmayacağı durumu
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Din İşleri Yüksek Kurulu 28/12/1994 günü Kurul Başkanı İsmail ÖNER 'in başkanlığında toplandı. Göz damlasının ve astımlı hastaların nefes alabilmek İçin kullanmak zorunda oldukları, ağıza küçük zerrecikler halinde püskürtülerek (sprey olarak; aldıkları ilaçların orucu bozup bozmayacağı hususlar», Kurulumuzca incelendi. Yapılan müzakere sonunda:
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Diyanet'e göre göz damlasının orucu bozup bozmayacağı durumu
1) Mütehassıs göz tabiplerinden alınan bilgilere göre, göze damlatılan ilacın miktar olarak çok az (1 mililitrenin 1/20 si olan 50 milcrolitre) oluşu ve bunun bir kısmının gözün kırpılmasıyla dışarıya atıldığı, bir kısmının gözde, göz ile burun boşluğunu birleştiren kanallarda ve burun mukozasında mesamat yolu ile emilerek vücuda alındığı ancak yok denilebilecek kadar çok az bir kısmının sindirim kanalına ulaşabilme ihtimalinin bulunduğu dikkate alınarak, İslam fakihlerinin de belirttiği gibi göz damlasının orucu bozmayacağına;
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Diyanet'e göre göz damlasının orucu bozup bozmayacağı durumu
2) Bir kısmı ağız cidarında emilerek yok olacak kadar az olması ve esasen yutulmadıkça ağıza alınan suyun orucu bozmadığı ve orucun teşri hikmeti dikkate alınarak, astımlı hastaların ağıza püskürtülerek aldıkları ilacın da orucu bozmayacağına; karar verildi.
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Göz damlası orucu bozar mı?
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Konunun uzmanlarından alınan bilgilere göre, göze damlatılan ilaç, miktar olarak çok az (1 mililitrenin 1/20'si olan 50 mikrolitre) olup bunun bir kısm ı gözün kırpılmasıyla dışarıya atılmakta, bir kısmı gözde , göz ile burun boşluğunu birleştiren kanallarda ve mukozasında mesamat (gözenekler) yolu ile emilerek vücuda alınmaktadır.
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Kaldı ki bu işlem yeme içme anlamı da taşımamaktadır. Dolayısıyla göz damlası orucu bozmaz.
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