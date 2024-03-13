Göz damlası orucu bozar mı?

🔸 Konunun uzmanlarından alınan bilgilere göre, göze damlatılan ilaç, miktar olarak çok az (1 mililitrenin 1/20'si olan 50 mikrolitre) olup bunun bir kısmı gözün kırpılmasıyla dışarıya atılmakta, bir kısmı gözde, göz ile burun boşluğunu birleştiren kanallarda ve mukozasında mesamat (gözenekler) yolu ile emilerek vücuda alınmaktadır.

🔸Kaldı ki bu işlem yeme içme anlamı da taşımamaktadır. Dolayısıyla göz damlası orucu bozmaz.

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