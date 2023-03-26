Gaşiye suresi meali, tefsiri ve fazileti
Kaplayıp bürüyen anlamına gelen Arapça "el Gaşiye" kelimesinden adını alan Gaşiye Suresi, Mekki surelerdendir. Cennet ve cehennem ehline vurgu yapan Gaşiye Suresi, mushaf sıralamasına göre seksen sekizinci suredir. Allah'ın varlığının delilleri ve ahiret hayatı gibi konularla öne çıkan Gaşiye Suresi fazileti, muhtevası, tefsiri, ve meali ile öne çıkıyor.
Giriş Tarihi: 26.03.2023
13:46
Gaşiye Suresi 1-7 Ayetler Meali
﴾1﴿ O kıyametin haberi sana geldi mi?
﴾2﴿ O gün kimi yüzleri zillet kaplamıştır.
﴾3﴿ Bitkin ve yorgun.
﴾4﴿ Kızgın bir ateşe girerler.
﴾5﴿ Kendilerine kaynar su pınarından içirilir.
﴾6﴿ Onlar için kuru, dikenli bir bitkiden başka yiyecek yoktur.
﴾7﴿ O da ne besler ne de açlığı giderir.
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Gaşiye Suresi 1-7 Ayetler Tefsiri
➡ Kıyamet, dehşetiyle her şeyi kuşatıp sardığı için istiare yoluyla ona "kaplayan, bürüyen" anlamında gåşiye denmiştir (Zemahşerî, IV, 246). İbrâhim sûresinin 50. âyeti dikkate alınarak gåşiye kelimesinin "ateş" anlamına geldiği de söylenmiştir (Şevkânî, V, 499). Müfessirler 2 ve 3. âyetlerde, zillet kaplayacağı ve yorgun bitkin düşeceği bildirilen "yüzler"le inkârcıların kastedildiğini söylemişlerdir.
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Gaşiye Suresi 1-7 Ayetler Tefsiri
➡ Cehennemliklerin yiyecek ve içecekleri burada anlatılanlardan ibaret değildir. Meselâ Sâffât sûresinin 62, 67. âyetlerinde yiyecek olarak "zakkum ağacı"ndan, içecek olarak kaynar su karışımı bir sıvıdan; Muhammed sûresinin 15. âyetinde bağırsakları parçalayıcı bir içecekten, Hâkka sûresinin 36. âyetinde cehennemde yananların bedenlerinden akan sıvıdan söz edilmiştir.
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Gaşiye Suresi 8-11 Ayetler Tefsiri
Önceki âyetlerde cehennemliklerin durumu tasvir edildikten sonra burada da dünyada Allah'ın buyrukları doğrultusunda yaşayan müminler için hazırlanmış olan cennet nimetleri tasvir edilmektedir. 8. âyette mutluluktan parıldadığı bildirilen "yüzler"den maksat müminlerdir.
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