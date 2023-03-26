Gaşiye suresi meali, tefsiri ve fazileti

Gaşiye Suresi 1-7 Ayetler Meali

﴾1﴿ O kıyametin haberi sana geldi mi?

﴾2﴿ O gün kimi yüzleri zillet kaplamıştır.

﴾3﴿ Bitkin ve yorgun.

﴾4﴿ Kızgın bir ateşe girerler.

﴾5﴿ Kendilerine kaynar su pınarından içirilir.

﴾6﴿ Onlar için kuru, dikenli bir bitkiden başka yiyecek yoktur.

﴾7﴿ O da ne besler ne de açlığı giderir.

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