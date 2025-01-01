Filsitin’in sesini dünyaya duyurduk!

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🔸 Bir kısım katılımcılar, "Bağlansa elim ayağım bağlanmaz ki yüreğim" ve "Bir güneş doğuyor" yazılı dövizler taşıdı. Halkımız; sloganlar atıp tekbirler getirdi. Herkes büyük bir coşku ile ellerindeki bayrağı sallayarak eşlik etti.

🔸 Yürüyüşe katılanlardan br bölümü, meydana "Özgür Filistin" grafitileri çizdi. Marmaray'ın Sirkeci istasyonundan gelen çok sayıda insan Eminönü'nden korteje katılım sağladı. Toplu taşıma araçlarında ve duraklarda, köprüye gelenler dolayısıyla yoğunluk meydana geldi.