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Felak Suresi dinle! Felak Suresi okunuşu ve Türkçe anlamı… Felak Suresi ile ilgili hadisler…

Kur'an'ın 113. suresi olan Felak, Müslümanlar tarafından kazadan, beladan, nazardan, her türlü hastalıktan ve musibetten korunma niyetiyle okunmaktadır. 5 ayetten oluşan Felak Suresi, namaz esnasında okunan zammı sureler arasındadır. Bu sebeple Müslümanlar tarafından sıklıkla Felak Suresi okunuşu, Felak Suresi Türkçe anlamı, Felak Suresi faziletleri, Felak Suresi dinle! gibi başlıklarla internette araştırılmaktadır. Hadis kaynaklarında da Felak Suresi'nin faziletleri hakkında önemli bilgiler yer almaktadır. İşte Felak Suresi ile ilgili hadisler ve Felak Suresi hakkında her şey…

Giriş Tarihi: 15.08.2020 14:10 Güncelleme Tarihi: 15.08.2020 14:12
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FELAK SURESİ OKUNUŞU VE ANLAMI
FELAK SURESİ OKUNUŞU VE ANLAMI

📌Felak Suresi, İslam aleminin en sık okunan sureleri arasında yer almaktadır. Bu bağlamda surenin okunuşu, anlamı ve faziletleri hakkında da sıkça sorular sorulmaktadır. işte Felak Suresi ile ilgili tüm detaylar...

Felak Suresi'ni dinlemek için tıklayınız

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FELAK SURESİ NE DEMEK?
FELAK SURESİ NE DEMEK?

Felak, Kur'an'ın 113. suresidir. Medine'de inen sure, 5 ayetten oluşur ve adını ilk âyette geçen "felak" kelimesinden alır.

📌Nâs sûresiyle birlikte bu sureye Allaha sığınma anlamına gelen ''muavvizeteyn'' adı verilir.

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FELAK SURESİ'NİN KONUSU
FELAK SURESİ'NİN KONUSU

📌Felak Suresi, müminlere Allah'a sığınmaları emri ile başlamaktadır. Bunun yanı sıra; zulümden, kin, öfke ve kıskançlık gibi kötü duygulardan da Allah'a sığınmalarını emretmektedir.

Felak Suresi'nin mealini okumak için tıklayınız

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FELAK SURESİ ARAPÇA OKU!
FELAK SURESİ ARAPÇA OKU!

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّح۪يمِ
قُلْ اَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِۙ ﴿١﴾ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَۙ ﴿٢﴾ وَمِنْ شَرِّ غَاسِقٍ اِذَا وَقَبَۙ ﴿٣﴾ وَمِنْ شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِۙ
﴿٤﴾ وَمِنْ شَرِّ حَاسِدٍ اِذَا حَسَدَ
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FELAK SURESİ OKUNUŞU
FELAK SURESİ OKUNUŞU

Bismillahirrahmânirrahîm.

1- Kul e'ûzü birabbil felak
2- Min şerri mâ halak
3- Ve min şerri ğasikın izâ vekab
4- Ve min şerrinneffâsâti fil'ukad
5- Ve min şerri hâsidin izâ hased

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