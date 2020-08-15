Felak Suresi dinle! Felak Suresi okunuşu ve Türkçe anlamı… Felak Suresi ile ilgili hadisler…

Kur'an'ın 113. suresi olan Felak, Müslümanlar tarafından kazadan, beladan, nazardan, her türlü hastalıktan ve musibetten korunma niyetiyle okunmaktadır. 5 ayetten oluşan Felak Suresi, namaz esnasında okunan zammı sureler arasındadır. Bu sebeple Müslümanlar tarafından sıklıkla Felak Suresi okunuşu, Felak Suresi Türkçe anlamı, Felak Suresi faziletleri, Felak Suresi dinle! gibi başlıklarla internette araştırılmaktadır. Hadis kaynaklarında da Felak Suresi'nin faziletleri hakkında önemli bilgiler yer almaktadır. İşte Felak Suresi ile ilgili hadisler ve Felak Suresi hakkında her şey…