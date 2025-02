Fatma Bayram Röportajı: İyilik Hem İmanlı Hem Ahlaklı Hem De Zarif Olmaktır

5 /11













Özge Özkul: İyiler Yalnız Değildir, üç temel bölümden oluşuyor: İyilik, İyilerin Halleri ve İyiliğin Temelleri'nin arasında nasıl bir bağ mevcut?

Fatma Bayram:

Bu aslında yukarıda konuştuğumuz inanç, ibadet, ahlak bütünselliğinin bir yansıması. Görünen, görünmeyen unsurlarıyla bütün varoluş Bir'den gelir, Bir'e gider. Öyle olduğu için de hepsi bir "bağlantısallık" içindedir. Elmalılı'nın deyişiyle "Alemde her şey bir şey ve bir şey her şey içindir", varlığın kaynağını görebilenler bu birliği de görürler. Göremeyenler için her şey dağınık ve saçılmış haldedir. Mütevazı kitabımız, bu bütünselliği minicik ölçütte de olsa yansıtabildiyse, ne mutlu bize…