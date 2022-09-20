Fatiha suresi okunuşu, Fatiha Suresi Arapça Yazılışı, Türkçe Anlamı, Tefsiri Ve Meali

◾ Açmak ve sıkıntıyı gidermek gibi manalara gelen "Fatiha", Kur'an-ı Kerim'in tertip sırasına göre ilk sure-i celilesidir. Halk arasında "elham" olarak bilinen Fatiha suresi, Arapça okunuşu kadar Türkçe okunuşu ile de biliniyor.

◾ İlk sure olması hasebiyle adeta Kur'an-ı Kerim'in önsözü olan Fatiha Suresi; fazileti, hakkındaki hadisli şerifler, Türkçe ve Arapça okunuşu ile Müslümanlar için bir rahmet vesilesi.

"Fâtiha sûresi (Fâtihatü'l-kitâb) okunmadıkça hiçbir namaz sahih olmaz"

(Darimi, Salat 36 / İbn Mâce, İkametüs salat 11 / Tirmizi, Mevakit 69)

◾ Hadis-i şerifi mucibince Fatiha Suresi en çok ezberlenen, en çok aratılan, Arapça ve Türkçe okunuşunun yanında manası en çok merak edilen surelerden. Sizler için Fatiha Suresi'nin Arapça ve Türkçe okunuşunu, faziletlerini, manasını ve tefsirini bir araya getirdik.

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