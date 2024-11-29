Evlilik öncesi ile ilgili bazı meseleler
Huzurlu bir toplumun temel yapı taşı olarak kabul edilen aile kavramı, birey üzerinden toplumun devamlılığını esas alır. Bundan dolayı aile kurumunun İslam'da ayrı bir yeri vardır. Aile hayatı ile ilgili en çok merak edilen soruların cevaplarını Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan araştırdık. İşte aile hayatı ve evlilikle ilgili en çok merak edilen sorular ve dini cevapları...
Giriş Tarihi: 29.11.2024
14:06
İslam’a göre kadın erkek ilişkilerinde ölçü nedir?
İslam'a göre kadın erkek ilişkilerinde ölçü nedir?
📍 İslam, yabancı kadın ve erkeğin ölçüsüz bir şekilde birbirleriyle haşir neşir olmasını tasvip etmemiş, pratik hayatta aralarındaki ilişkilerin belli bir ölçü ve disiplin içerisinde olmasını emretmiştir.
📍 İslam fıkhına göre bir kadın mahremi olmayan yabancı bir erkeğin yanında el, yüz ve ayakları dışında tüm uzuvlarını örtmekle mükelleftir.
📍 Ayrıca onunla el ele tutuşması, kimsenin giremeyeceği bir ortamda yalnız kalması gibi fiiller dinen yasaklanmıştır. Kısaca aralarında nikâh bağı olmayan erkek ile kadının bu tür bir ilişki içinde olması dinen caiz değildir.
📍 Çünkü İslam'da zina haram olduğu gibi, zinaya zemin hazırlayan söz, iş ve davranışlar da haram kılınmıştır. Konuyla ilgili olarak Kur'an-ı Kerim'de, "Zinaya yaklaşmayın; çünkü o, pek çirkin ve çok kötü bir yoldur." [İsra, 17/32] buyurulmaktadır.
📍 Yine Kur'an-ı Kerim'de: "Yabancı erkeklere çekici bir eda ile konuşmayın, sonra kalbinde hastalık bulunan kimse ümide kapılır. Güzel söz söyleyin." [Ahzab, 33/32] buyrulması yabancı bir erkeğe muhatap olma durumunda kalan bir kadının edep, ciddiyet, ağır başlılık ve utanma hasletlerini koruyarak konuşması gerektiğini ihtar etmesi bakımından son derece önemlidir.
Kendisiyle evlenilecek olan kadını görmek caiz midir?
Kendisiyle evlenilecek olan kadını görmek caiz midir?
📍 Toplumun temeli olan aile yapısının huzur içinde devamlılığı esastır. Bunun için kadın ve erkeğin birbirlerini görüp beğenmeleri, kendi irade ve istekleriyle evlenmeye karar vermeleri gerekir.
📍 Hz. Peygamber (s.a.s.) de bu konuya son derece önem vermiş ve bir kadınla evlenmek istediğini söyleyen sahabiye evleneceği kadını görüp görmediğini sormuş, görmediğini söylemesi üzerine de: "Git onu önce gör. Çünkü bu, aranızdaki sevginin kalıcı olmasını sağlamaya daha fazla katkıda bulunur." [Müslim, Nikâh 74; Tirmizî, Nikâh 5; İbn Mâce, Nikâh, 9] buyurmuştur.
📍 Ancak bu bakma-görmenin yabancı bir kadının bedeninin bakılabilecek kısmıyla sınırlı olduğu unutulmamalıdır [San'ânî, Sübülü's-selâm, Riyad, 2006, III, 311-312].
Kendisine dünür gidilen ya da sözlü olan kadına başkası evlilik teklif edebilir mi?
Kendisine dünür gidilen ya da sözlü olan kadına başkası evlilik teklif edebilir mi?
📍 Nişanlı olan çift arasında nikâh gerçekleşmemiş ise bu nişan bozulmadıkça veya nişan sahibi olan erkek tarafı, söz konusu nişanlı kızla artık ilgilerinin kalmadığı ve herhangi bir kimsenin buna talip olmasına karşı çıkmayacağını belirtmedikçe başka bir Müslümanın buna talip olması mekruh kabul edilmektedir.
📍 Nitekim konu ile ilgili hadis şöyledir: "Sizden biri sakın Müslüman kardeşinin pazarlığı üzerine pazarlık yapmasın ve nişanlısına talip olmasın." [Buhârî, Nikâh 5; Müslim, Nikâh, 49].