Evlilik ile ilgili dualar

Dünür Olma Sırasında Yapılabilecek Dua

◾ Bir kadını ailesinden istemeye gelen kişinin söze Allah'a hamd ederek başlaması ve Peygamberimiz (s.a.s.)'e salât ve selâm etmesi müstahaptır. Daha sonra;

Okunuşu:

"Eşhedü en lâ ilâhe illallâhü vahdehû lâ şerîke leh. Ve eşhedü enne Muhammeden 'abdühû ve rasûlüh."

Anlamı:

"Şahadet ederim ki Allah'tan başka ilâh yoktur, O'nun ortağı yoktur ve şahadet ederim ki, Hz. Muhammed (s.a.s.) O'nun kulu ve elçisidir"

sözleriyle açılış yapmalı ve "falanca kadını veya falanca kadının kızı falancayı, falancaya istemeye geldim" gibi ifadelerle geliş sebebini anlatmalıdır.