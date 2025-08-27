Evlilik ile ilgili dualar
İslam'a göre nikah akdinin gerçekleşmesi için bazı temel şartlar bulunur: Evlenecek kişilerin veya vekillerinin onayı, en az iki şahit, nikahın aleni olması ve muvakkat (belli bir süre için) olmaması. Bu şartlar, evliliğin ciddiyetini ve kalıcılığını vurgular. Peki evlilik ahdi sırasında okunması gereken dualar nelerdir? İşte, evlilik ile ilgili dualar...
Dünür Olma Sırasında Yapılabilecek Dua
◾ Bir kadını ailesinden istemeye gelen kişinin söze Allah'a hamd ederek başlaması ve Peygamberimiz (s.a.s.)'e salât ve selâm etmesi müstahaptır. Daha sonra;
Okunuşu:
"Eşhedü en lâ ilâhe illallâhü vahdehû lâ şerîke leh. Ve eşhedü enne Muhammeden 'abdühû ve rasûlüh."
Anlamı:
"Şahadet ederim ki Allah'tan başka ilâh yoktur, O'nun ortağı yoktur ve şahadet ederim ki, Hz. Muhammed (s.a.s.) O'nun kulu ve elçisidir"
sözleriyle açılış yapmalı ve "falanca kadını veya falanca kadının kızı falancayı, falancaya istemeye geldim" gibi ifadelerle geliş sebebini anlatmalıdır.
Nikâh Duası
◾ Nikâh merasimi için gerekli şartlar sağlandıktan sonra bu merasimi icra edecek yetkili kişi, evlenme ile ilgili en az birer ayet ve hadis zikrederek, nikâh sözleşmesinin şartlarından, aile kurmanın ve evliliğin öneminden bahseder. Şahitler ya da topluluk huzurunda evlenecek çiftlerin olurunu alır ve aşağıdaki duayı okur:
Okunuşu:
"Elhamdü lillâhi rabbi'l-âlemîne ve's-salâtü ve's-selâmü 'alâ Rasûlinâ Muhammedin ve 'alâ âlihî ve ashâbihî ecme'în.
Ve ne'ûzü billâhi min şurûri enfüsinâ ve min seyyiâti a'mâlinâ.
Ve neşhedü en lâ ilâhe illallâhü ve neşhedü enne Muhammeden 'abdühû ve Rasûlühü.
Allâhümmec'al hâze'l-'akde meymûnen mübârakâ. Vec'al beynehümâ ülfeten ve mahabbeten ve karârâ. Velâ tec'al beynehümâ nefraten ve fitneten ve firârâ.
Allâhümme ellif beynehümâ kemâ ellefte beyne Âdeme ve Havvâe ve kemâ ellefte beyne Muhammedin sallallâhü 'aleyhi ve selleme ve Hadîcete'l-Kübrâ radiyallâhü 'anhâ ve beyne 'Aliyyin radıyallâhü 'anhü ve Fâtımete'z-Zehrâ radıyallâhü 'anhâ.
Allâhümme a'tı lehümâ evlâden sâlihâ. Ve 'umran tavîlâ. Ve rizkan vâsi'â
Rabbenâ heb lenâ min ezvâcinâ ve zürriyyâtinâ kurrate a'yünin vec'alnâ lil-müttekîne imâmâ.
Rabbenâ âtinâ fi'd-dünyâ haseneten ve fi'l-âhırati hesaneh. Ve kınâ 'azâbe'n-nâr. Sübhâne Rabbike Rabbi'l-'ızzeti 'ammâ yasıfûn. Ve selâmün 'ale'l-mürselîn. Ve'l-hamdü lillâhi Rabbi'l- 'âlemîn."
Anlamı:
"Allah'a hamd olsun. Peygamberimiz Hz. Muhammed'e, âl ve ashabına salât ve selâm olsun. Nefsimizin şerlerinden ve kötü amellerimizden Allah'a sığınırız. Bir tek Allah'tan başka ilâh olmadığına ve O'nun ortağının bulunmadığına şahadet ederiz. Hz. Muhammed'in O'nun kulu ve resûlü olduğuna da şahadet ederiz. (bk. Ebû Davud, Nikâh, 33; İbn Mâce, Nikâh, 19; Tirmizî, Nikâh, 16) Allah'ım! Bu evlilik akdini mübarek eyle. Bu çiftler arasında ülfet/geçim, sevgi ve evliliklerinde sebat nasip eyle, aralarında nefret, geçimsizlik ve ayrılık var eyleme. Allah'ım! Bu çiftlerin arasında Âdem (a.s.) ile Havva; Hz. Muhammed (s.a.s.) ile Hz. Hatice ve Hz. Ali (r.a.) ile Hz. Fatıma (r.a.) arasındaki var olan ülfet, geçim ve kaynaşma var eyle. Allah'ım! Bu çifte salih çocuklar, uzun ömürler ve bol rızık ihsan eyle. Ey Rabbimiz! Eşlerimizi ve çocuklarımızı bize göz aydınlığı kıl ve bizi Allah'a karşı gelmekten sakınanlara önder eyle. (Furkan, 25/74) Rabbimiz! Bize dünyada da iyilik, güzellik ve nimet ver, ahirette de iyilik, güzellik ve nimet ver ve bizi ateş azabından koru. (Bakara, 2/201) Senin Rabbin; kudret ve şeref sahibi olan Rabb, onların nitelendirdiği şeylerden uzaktır, yücedir. Peygamberlere selâm olsun. Hamd, âlemlerin Rabbi olan Allah'a mahsustur. (Sâffât, 37/180-182)"
Gelin Uğurlama Duası
Örf ve âdetlerimizde gelin babası evinden, erkek kardeşi ya da bir yakını tarafından özel bir merasimle çıkarılır ve uğurlanır. Uğurlama esnasında dua edilmesi yerinde bir davranış olur. Duaya, Allah'a hamd ve Resûlüne salavat ile başlanır ve Türkçe olarak şu dua yapılabilir:
"Ey Rabbimiz! Bu evliliği hayırlı ve mübarek eyle.
Allah'ım! Eşi ile birbirlerini, Peygamberimiz Hz. Muhammed ile Hz. Hatice validemizin birbirlerini sevdikleri gibi sevmeyi nasip eyle. Kendilerine Hz. Âdem ile Havva annemiz arasına koyduğun sevgi gibi bir sevgi var eyle.