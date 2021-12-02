Her hayrın başlangıcı olan Besmele; "Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla" anlamına gelir. Adem Peygamber'in ilk öğrendiği ve Efendimizin de çokça tavsiye ettiği "Bismillahirrahmanirrahim" Kur'an'dan bir ayettir. Kur'an'da 113 defa zikredilir. Besmele ile başlanan yani Allah'ın adı anılarak başlanan her iş güzelleşir, bereketlenir. Peki, Euzu besmele nasıl çekilir? Besmelenin anlamı nedir? Besmele ve Euzü Besmelenin Anlamı Nedir? Besmelenin sırları ve faziletleri nedir? Besmele nasıl okunur? Besmele ile ilgili ayet ve hadisler neler? Besmelenin Arapça yazılışı, Türkçe okunuşu ve anlamı nedir? Euzu Besmele Anlamı Ve Okunuşu... İşte besmele hakkında merak edilenler...
Giriş Tarihi: 02.12.2021
15:30
Güncelleme Tarihi: 02.12.2021
15:32
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Euzu Besmele Anlamı
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Besmele nedir?
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Euzu Besmele Anlamı Ve Okunuşu... Besmele ve Euzu besmele Anlamı