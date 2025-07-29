Endülüs'te yazılan Osmanlı'da okunan kitap: Şifa-i Şerif
İslam klasiği olarak nitelenen eserlerden biri olan Şifa-i Şerif, Kadı İyaz'ın Peygamber sevgisi ve Hz. Peygamber'in müslümanlar üzerindeki haklarını anlattığı geniş çağlı eseridir. 12. yüzyılın ilk yarısında kaleme alınan eser Osmanlı coğrafyasında eş-Şifa olarak bilinmiştir. Prof. Dr. İsmail Güleç ile Şifa-i Şerif üzerine kuşatıcı bir röportaj gerçekleştirdik.
Soru: Eserin müellifi Kadı İyaz kimdir?
Prof. Dr. İsmail Güleç:
▪ Bid'at ve hurafeden uzak inancı, zâhidâne yaşayışı, İslâmî konulardaki tâvizsiz tutumu ve talebelerine karşı mütevazi kişiliğiyle tanınan Kādî İyâz zekâsı, etkileyici konuşması, hazırcevaplığı yanında Mağrib hattını güzel yazması gibi özellikleriyle de anılmaktadır. Hocası Ebû Abdullah Muhammed b. Ali et-Tağlibî, onun ölümüyle Mağrib'de yerini tutacak birini bırakmadan gittiğini belirtmiş, Zehebî de döneminde Sebte'de Kādî İyâz'dan daha çok eser veren bir âlimin bulunmadığını ifade etmiş, kaynaklarda çoğu hadis, usûl-i hadîs ve tarih sahasında olmak üzere kırk civarında eser kaleme aldığı belirtilmiştir. Ayrıca ricâlü'l-hadis, kıraat ve Kur'an ilimleri, fıkıh ve usûl-i fıkıh, kelâm, ensâb, Arap dili ve edebiyatı alanlarında da söz sahibi olduğu belirtilen Kādî İyâz devrinin hadis imamı diye anılmış, Kur'ân-ı Kerîm sûreleri ve Hz. Peygamber'in (SAV) methi hakkında kasideler yazmış.
Soru: Şifa-i Şerif niçin yazıldı?
Prof. Dr. İsmail Güleç:
▪ İkinci sebep: eş-Şifâ'yı Resûl-i Ekrem'in (SAV) peygamberliğini inkâr eden ve mûcizelerine dil uzatanlar için yazmadığını, kitabını Resûlullah'ın (SAV) davetini kabul edenlerin ona olan sevgisini arttırmak, sünnetine daha fazla sarılmalarını sağlamak ve imanlarını kuvvetlendirmek amacıyla telif ettiğini söyler.
Soru: Eserin muhtevası nedir?
Prof. Dr. İsmail Güleç:
▪ İkinci bölüm: Hz. Peygamber'e (SAV) inanıp itaat etmenin, onu bütün gönlüyle sevmenin, kendisine salâtüselâm getirmenin gereği vurgulanmaktadır.
▪ Üçüncü bölüm: Kitabın asıl konusunun ele alındığını gölüm. İlk iki bölümün buna giriş niteliği taşıdığını söyleyen müellif burada Resûl-i Ekrem'de (SAV) bulunabilecek ve kesinlikle bulunmayacak hususları, Allah Teâlâ'nın onu günahlardan ve kötülüklerden koruduğu gerçeğini ve insan olması itibariyle yaptığı şeyleri anlatmaktadır.
▪ Dördüncü bölüm: Resûlullah'a (SAV) dil uzatanlara uygulanacak hükümler incelenir.
▪ Her konuya âyetlerle ve müfessirlerin bu âyetlerle ilgili açıklamalarıyla başlanmakta, ardından gelen hadislerde ilk hadis senediyle, diğerleri senedsiz olarak verilmekte ve zaman zaman âlimlerin meseleye dair görüşleri nakledilmektedir.
Soru: Şifa-i Şerif'in kaynakları nelerdir?
Prof. Dr. İsmail Güleç: