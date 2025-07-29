Endülüs’te yazılan Osmanlı’da okunan kitap: Şifa-i Şerif

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Soru: Eserin müellifi Kadı İyaz kimdir?

Prof. Dr. İsmail Güleç:

▪ Aralık 1083 Sebte'de yani bugün İspanya'nın Kuzey Afrika'daki toprağı olan (Ceuta) dünyaya geldi. İyâz çeşitli âlimlerden temel dinî eserleri okudu. 30 yaşında iken hadis bilgisini ilerletmek için Endülüs'e, bir yıl sonra da Mürsiye'ye (Murcia) ve Kurtuba'ya (Córdoba) gitti. Sahîh-i Buḫârî ve Sahîh-i Müslim gibi hadis kitaplarını okur; İbn Rüşd'ün büyük babasından dersler görür. İki sene sonra memleketi Sebte'ye döner. 1121'de Sebte kadısı olur. Başta oğlu olmak üzere birçok öğrenci yetiştirir. 1137'de Gırnata kadılığına tayin edildi. Anlaşamayınca tekrar Sebte'ye döner. Siyasi olaylara karışır ve Merakeş'e sürgün gönderilir. 1149'da burada 66 yaşında iken vefat eder.

▪ Bid'at ve hurafeden uzak inancı, zâhidâne yaşayışı, İslâmî konulardaki tâvizsiz tutumu ve talebelerine karşı mütevazi kişiliğiyle tanınan Kādî İyâz zekâsı, etkileyici konuşması, hazırcevaplığı yanında Mağrib hattını güzel yazması gibi özellikleriyle de anılmaktadır. Hocası Ebû Abdullah Muhammed b. Ali et-Tağlibî, onun ölümüyle Mağrib'de yerini tutacak birini bırakmadan gittiğini belirtmiş, Zehebî de döneminde Sebte'de Kādî İyâz'dan daha çok eser veren bir âlimin bulunmadığını ifade etmiş, kaynaklarda çoğu hadis, usûl-i hadîs ve tarih sahasında olmak üzere kırk civarında eser kaleme aldığı belirtilmiştir. Ayrıca ricâlü'l-hadis, kıraat ve Kur'an ilimleri, fıkıh ve usûl-i fıkıh, kelâm, ensâb, Arap dili ve edebiyatı alanlarında da söz sahibi olduğu belirtilen Kādî İyâz devrinin hadis imamı diye anılmış, Kur'ân-ı Kerîm sûreleri ve Hz. Peygamber'in (SAV) methi hakkında kasideler yazmış.