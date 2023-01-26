En güzel kandil sözleri ve mesajları 2020! Regaip kandili mesajları!

Regaib, Arapça bir kelimedir ve "reğa-be" kökünden gelmektedir. "Reğa-be", kelime olarak, herhangi bir şeyi istemek, arzulamak, ona karşı meyletmek ve onu elde etmek için çaba sarf etmek demektir. Recep ayının ilk cuma gecesine Regaib Gecesi denir. Bu gecede Yüce Allah'ın rahmet, bağış ve yardımlarının dağıtıldığına inanılır.

Üç ayların başlamasıyla birlikte 2020 Regaip Kandili de merak konusu oldu. İslam aleminin dört gözle beklediği Regaip Kandili 27 Şubat Perşembe günü ihya edilecek. 2020 Regaip Kandili gelmesi ile etkileyici, anlamlı ve en güzel kandil mesajları araştırılıyor. Peki, 2020 Regaip Kandili ne zaman? Regaip Kandili'nde ne oldu? Regaip Kandili mesajları nelerdir? Regaip Kandil ile ilgili mesajlar ve sözler... En güzel Regaip kandili mesajları... Resimli Regaip Kandili mesajları... İşte 2020 Regaip Kandili için Facebook, Whatsapp ve SMS kutlama tebrik mesajları…