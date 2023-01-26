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En güzel kandil sözleri ve mesajları 2020! Regaip kandili mesajları!

Üç ayların başlamasıyla birlikte 2020 Regaip Kandili merak konusu oldu. İslam aleminin dört gözle beklediği Regaip Kandili 27 Şubat Perşembe günü ihya edilecek. 2020 Regaip Kandili gelmesi ile etkileyici, anlamlı ve en güzel kandil mesajları araştırılıyor. Peki, 2020 Regaip Kandili ne zaman? Regaip Kandili'nde ne oldu? Regaip Kandili mesajları nelerdir? Regaip Kandil ile ilgili mesajlar ve sözler... En güzel Regaip kandili mesajları... Resimli Regaip Kandili mesajları 2020... İşte 2020 Regaip Kandili için Facebook, Whatsapp ve SMS kutlama tebrik mesajları…

Giriş Tarihi: 26.02.2020 12:39 Güncelleme Tarihi: 26.01.2023 12:41
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2020 Regaip Kandili ne zaman?
2020 Regaip Kandili ne zaman?

Regaib, Arapça bir kelimedir ve "reğa-be" kökünden gelmektedir. "Reğa-be", kelime olarak, herhangi bir şeyi istemek, arzulamak, ona karşı meyletmek ve onu elde etmek için çaba sarf etmek demektir. Recep ayının ilk cuma gecesine Regaib Gecesi denir. Bu gecede Yüce Allah'ın rahmet, bağış ve yardımlarının dağıtıldığına inanılır.

Üç ayların başlamasıyla birlikte 2020 Regaip Kandili de merak konusu oldu. İslam aleminin dört gözle beklediği Regaip Kandili 27 Şubat Perşembe günü ihya edilecek. 2020 Regaip Kandili gelmesi ile etkileyici, anlamlı ve en güzel kandil mesajları araştırılıyor. Peki, 2020 Regaip Kandili ne zaman? Regaip Kandili'nde ne oldu? Regaip Kandili mesajları nelerdir? Regaip Kandil ile ilgili mesajlar ve sözler... En güzel Regaip kandili mesajları... Resimli Regaip Kandili mesajları... İşte 2020 Regaip Kandili için Facebook, Whatsapp ve SMS kutlama tebrik mesajları…

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Mübarek Regaip kandilinde yaptığınız tüm duaları Allah kabul etsin. Hayırlı kandiller!

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Sofranız afiyetli, paranız bereketli, kararlarınız isabetli, yuvanız muhabbetli, kalbiniz merhametli, bedeniniz sıhhatli, yüzünüz mutlu, kandiliniz kutlu olsun.

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Allah'a kulsun, zulmetler içinde parlayan nursun, senin gibi hakikatli dostun, kandilin mübarek olsun.

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Borçlarımızdan, ceza ve günahlarımızdan kurtulmak için bu gece dua edelim. Allah affeden ve bağışlayandır, unutmayalım. Eller semaya kalkıp, yürekler bir atınca bu gece, gözler sevinç yaşlarıyla dolacak. Kandiliniz mübarek, dualarınız kabul olsun!

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