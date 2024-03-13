Diş fırçalamak orucu bozar mı?
Mübarek Ramazan ayında en çok sorulan sorulardan biri, orucu nelerin bozabileceği ile ilgili oluyor. Peki, diş fırçalamak orucu bozar mı? Diyanet'e göre bunun hükmü nedir? İşte sizler için Diyanet'in yanıtladığı sorular ve cevapları hazırladık...
Giriş Tarihi: 13.03.2024
09:08
Güncelleme Tarihi: 13.03.2024
15:40
Unutarak yiyen kişiye oruçlu olduğunun hatırlatılması gerekir mi?
Unutarak yiyen kişiye oruçlu olduğunun hatırlatılması gerekir mi?
🔸 Oruçlu olduğunu
unutarak yiyip içen kişi, yaşlı, hasta, zayıf ve oruç tutmaya güç yetiremeyecek durumdaysa onu gören kişi oruçlu olduğunu hatırlatmamalı, aksi durumda hatırlatmalıdır.
(Şürünbülâlî, Merâkı'l-felâh, 238)
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Oruçluyken dişleri fırçalamak orucu bozar mı? Hangi durumlarda oruç bozulur?
Oruçluyken dişleri fırçalamak orucu bozar mı? Hangi durumlarda oruç bozulur?
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Dr. Hüseyin Kayapınar, Müslümanların ibadetlerinin gerekliliklerini yerine getirmenin ön şartı durumundaki temel dini bilgi ve bilgilere dair Vav Tv Programında şöyle söyler:
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"Tabi bu sık sık tekrarladığımız bir iki cümleyi yine tekrarlayacağım. Oruç, mideye veya bağırsağa giden şeyden dolayı bozulur. Peki buraya nereden gidecek? Vücudumuzun dışından içine doğru olan kanallar boğaz, burun bir de bağırsaklar yoluyla. Buralardan giren şeyler için oruç bozulur. Şimdi.. Diş fırçalamak, ağızda yapılan bir işlem. Fırçanın, macunun bir tadı var ve ağızda köpürüyor. Şimdi diş fırçalarken macun veya su boğazdan aşağıya inerse oruç bozulur. Tabii burada o macunun tadının da damağa falan varmaması lazım. Eskiden tabii şimdiki gibi fırçalar yoktu, misvak dediğimiz o çubuk, ağaç dalı kullanılıyordu. O lifli olduğu için hatta daha da faydalı olduğunu söylüyorlar. Bu misvak için, olur da liflerinden biri kopar da boğazdan aşağıya inerse orucu bozar diye geçiyor eski kitaplarda. Şimdi ise daha çok diş fırçası kullanılıyor. Burada önemli olan şey şu; macun veya su boğazdan aşağıya gidiyorsa oruç bozulur, gitmiyorsa bozulmaz. Şimdi ama bir tehlike söz konusu olabilir. Tehlikeden kastım şu; dikkatsizlikle belki bu suyun veya macunun boğazdan aşağıya gitmesi endişesi duyulabilir. Böyle bir endişe duyulursa iftardan sonra veya imsakte fırçalamak da daha yerinde olur. Ama böyle bir endişe yoksa böyle bir durum olmamışsa oruç bozulmaz. Bir de şu var; öğleden önce fırçalarsa, öğleden sonra fırçalarsa şeklinde bazen bir ayrım yapılıyor. Bunun bir farkı yok bence."
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Öğleden sonra kişi daha aç hissetmiyor mu?
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Dr. Hüseyin Kayapınar;
"Aç hissettiğinde macunu yemiyor ya.. Burada önemli olan şey macunun boğazdan aşağıya gitmemesidir. Belki ağzının kokusu düşünülmüş olabilir, misvak ile ilgili olarak. Peygamber Efendimizin (SAV) hadisi var ya: Oruçlunun ağzının kokusu misk kokusundan daha iyidir. O kokuya engel olmasın diye öğleden sonra fırçalanabilir denilmiş olabilir. Ama bu da bir hüküm için gerekçe değil."
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Peki, damağa değme meselesi nasıl?
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"Damağa değince bir şey olmaz da önemli olan tadı gitmesin, boğazdan aşağıya gitmesin."
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Kişinin çok sayıda kaza orucu varsa nasıl tutmalıdır?
Kişinin çok sayıda kaza orucu varsa nasıl tutmalıdır?
🔸 Ramazan orucunu tutmakla
yükümlü olduğu halde tutmamış veya bir mazeretten dolayı tutamamış kimseler; öncelikle tutmadıkları bu oruçların sayısını belirlerler ve bu oruçlarını, oruç tutmanın yasak olduğu bayram günlerinin dışındaki günlerde kaza ederler.
🔸 Tutulacak her kaza orucuna,
"Üzerimde borç olan ilk orucun kazasına…" diye niyet edilmesi uygun olur. Kazaya kalan oruçların hesaplanması konusunda iki durum söz konusu olabilir:
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1. Kişi mükellef olduğundan beri hiç oruç tutmamış olabilir. Bu durumda ergenlikten itibaren geçen her yıl itibarı ile bir kameri ay hesabı ile —ki, bu yirmi dokuz veya otuz gündür; ihtiyaten otuz gün tercih edilmesi uygundur-- oruçlarını tutar.
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2. Kişi mükellef olduktan sonra bazı oruçları kazaya bırakmış olabilir. Bu durumda mümkün mertebe tutulmayan oruçların sayısı hesaplanıp gününe gün kaza edilir.
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Orucunu mazeretsiz olarak terk eden kimselerin kaza yanında tevbe ve istiğfar etmesi de gerekir.
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