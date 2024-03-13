Diş fırçalamak orucu bozar mı?

🔸 Öğleden sonra kişi daha aç hissetmiyor mu?

🔸 Dr. Hüseyin Kayapınar;

"Aç hissettiğinde macunu yemiyor ya.. Burada önemli olan şey macunun boğazdan aşağıya gitmemesidir. Belki ağzının kokusu düşünülmüş olabilir, misvak ile ilgili olarak. Peygamber Efendimizin (SAV) hadisi var ya: Oruçlunun ağzının kokusu misk kokusundan daha iyidir. O kokuya engel olmasın diye öğleden sonra fırçalanabilir denilmiş olabilir. Ama bu da bir hüküm için gerekçe değil."

🔸 Peki, damağa değme meselesi nasıl?

🔸"Damağa değince bir şey olmaz da önemli olan tadı gitmesin, boğazdan aşağıya gitmesin."

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