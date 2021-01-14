Dini konularda merak edilen 11 soru

İslam'a göre şefaat, tartışılamayacak kesinlikte haktır. Öyle ki Peygamber Efendimiz "Benim şefaatim ümmetimden büyük günah sahiplerinedir" diyerek açıkça belirtmiştir.

📌 Kur'an-ı Kerim'de, Nisa suresinin 85. ayetinde şöyle buyrulmuştur: "Kim güzel bir şefaatte bulunursa ondan kendisi için bir nasip olur; kim de kötü bir işe aracılık ederse onun da buna denk bir payı olur. Allah her şeyi koruyup hakkını vermektedir."

➡ Şefaat, yardımcı olmaktır. Kelimenin kökeni olan şefî, çift demektir. Birinin üzerine, bir yardım daha koyarak ikiye katlamak ve böylece biri iki yapmak anlamına gelir.

➡ Peygamberlerin özellikle Hz. Muhammed'in (sav), şehitlerin, hafızların, âlimlerin hatta müminlerin birbiri üzerinde şefaatleri vardır.