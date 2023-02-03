Cuma Namazı Nasıl Kılınır - Cuma Namazı Kaç Rekat, Farzı ve Sünnetinin Kılınışı Nasıldır

Müminlerin her hafta dört gözle beklediği ve bir bayram mesabesinde olan Cuma günü, içerisinde Cuma namazını barındırır. Diğer namazlardan farklı olarak kılanan Cuma namazı, dört rekat, ilk sünnet, iki rekat farz ve dört rekat son sünnet olmak üzere toplam on rekat olarak eda edilir. Cuma namazının farzı nasıl kılınır? Cuma namazının sünneti nasıl kılınır? gibi çokça merak edilen soruların cevabını sizler için araştırdık.