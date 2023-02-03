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Cuma Namazı Nasıl Kılınır - Cuma Namazı Kaç Rekat, Farzı ve Sünnetinin Kılınışı Nasıldır

Müminlerin her hafta dört gözle beklediği ve bir bayram mesabesinde olan Cuma günü, içerisinde Cuma namazını barındırır. Diğer namazlardan farklı olarak kılanan Cuma namazı, dört rekat, ilk sünnet, iki rekat farz ve dört rekat son sünnet olmak üzere toplam on rekat olarak eda edilir. Cuma namazının farzı nasıl kılınır? Cuma namazının sünneti nasıl kılınır? gibi çokça merak edilen soruların cevabını sizler için araştırdık.

Giriş Tarihi: 03.02.2023 12:52 Güncelleme Tarihi: 03.02.2023 13:17
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Hayırlı cumalar...

◾ Müminler için bir rahmet vesilesi olan Cuma günü öğle vaktinde idrak edilen Cuma namazı; 4 rekat ilk sünnet, 2 rekat farz, 4 rekat son sünnet olmak üzere 10 rekattır.

◾ Namaz kılarken dikkat edilmesi gereken hususlar...

*
◾ Rükû'a giderken "Allahu Ekber"
◾ Rükû'a eğildiğiniz zaman "Sübhane Rabbiye'l-Azim" (3 kez)
◾ Rükû'dan doğrulurken "Semiallahu limen hamideh"
◾ Doğrulduğunuzda; "Rabbena leke'l-hamd"
*
◾ Secdeye giderken "Allah'u Ekber"
◾ Secdede "Subhane Rabbiyel Ala" (3 kez)
◾ Secdeden kalkışta "Allah'u Ekber"

*◾ Namaz içerisinde rükunlar arası geçişte önemli olan uzuvların yerleşmesidir.

Tekbir: Allah'u Ekber
Rükû: Öne doğru eğilmek
Kıyam: Rükû'dan sonra ayağa kalkmak
Kıraat: Kıyam'da gerçekleştirilen Kur'an-ı Kerim okuması
Secde: El, alın, diz, burun ve ayakların yere konması
Selam: Namazın bitiminde "es-selâmü aleyküm ve rahmetullah" demek

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Cuma Namazı ilk Sünnet namazı kılınışı

  • Önce niyet edilir.

Niyet: Niyet ettim Allah rızası için Cuma namazının ilk sünnetini kılmaya

  • Ardından iftitah tekbiri alınır.

1. Rekât

- Sübhaneke

- Euzu Besmele çekilir. (Euzu Billahi Mineşşeytamirracim)

- Fatiha Suresi okunur.

- Zammı Sure okunur.

- "Allahu Ekber" denilerek Rükû'a gidilir ve 3 Kez "Subhane Rabbiyel Azim" söylenir.

- "Semiallahu Limen Hamideh" denilerek kıyama kalkılır ve "Rabbena Lekel Hamd" denir.

- "Allahu Ekber" denilerek secdeye gidilir ve 3 Kez "Sübhane Rabbiyel Ala" söylenir.

- "Allahu Ekber" sözü ile kalkılır ve bir müddet oturulur.

- "Allahu Ekber" denilerek secdeye gidilir ve 3 Kez "Sübhane Rabbiyel Ala" söylenir.

- Tekbir getirilerek tekrar kıyama kalkılır.

2. Rekât

- Besmele çekilir. (Bismillahirrahmanirrahim)

- Fatiha Suresi okunur.

- Zammı Sure okunur.

- "Allahu Ekber" denilerek Rükû'a gidilir ve 3 Kez "Subhane Rabbiyel Azim" söylenir.

- "Semiallahu Limen Hamideh" denilerek kıyama kalkılır ve "Rabbena Lekel Hamd" denir.

- "Allahu Ekber" denilerek secdeye gidilir ve 3 Kez "Sübhane Rabbiyel Ala" söylenir.

- "Allahu Ekber" sözü ile kalkılır ve bir müddet oturulur.

- "Allahu Ekber" denilerek secdeye gidilir ve 3 Kez "Sübhane Rabbiyel Ala" söylenir.

- "Allahu Ekber" denilerek oturulur ve "Ettehiyyatü" duası okunur.

- Ardından tekbir alınarak kıyama kalkılır.

3. Rekât

- Besmele çekilir. (Bismillahirrahmanirrahim)

- Fatiha Suresi okunur.

- Zammı Sure okunur.

- "Allahu Ekber" denilerek Rükû'a gidilir ve 3 Kez "Subhane Rabbiyel Azim" söylenir.

- "Semiallahu Limen Hamideh" denilerek kıyama kalkılır ve "Rabbena Lekel Hamd" denir.

- "Allahu Ekber" denilerek secdeye gidilir ve 3 Kez "Sübhane Rabbiyel Ala" söylenir.

- "Allahu Ekber" sözü ile kalkılır ve bir müddet oturulur.

- "Allahu Ekber" denilerek secdeye gidilir ve 3 Kez "Sübhane Rabbiyel Ala" söylenir.

- Tekbir getirilerek tekrar kıyama kalkılır.

4. Rekât

- Besmele çekilir. (Bismillahirrahmanirrahim)

- Fatiha Suresi okunur.

- Zammı Sure okunur.

- "Allahu Ekber" denilerek Rükû'a gidilir ve 3 Kez "Subhane Rabbiyel Azim" söylenir.

- "Semiallahu Limen Hamideh" denilerek kıyama kalkılır ve "Rabbena Lekel Hamd" denir.

- "Allahu Ekber" denilerek secdeye gidilir ve 3 Kez "Sübhane Rabbiyel Ala" söylenir.

- "Allahu Ekber" sözü ile kalkılır ve bir müddet oturulur.

- "Allahu Ekber" denilerek secdeye gidilir ve 3 Kez "Sübhane Rabbiyel Ala" söylenir.

- "Allahu Ekber" denilerek oturulur ve "Ettehiyyatü", "Salli, Barik" ve "Rabbena" duaları okunur.

- Sonra sağ tarafa "Es selamü Aleyküm ve Rahmetullah", sol tarafa "Es selamü Aleyküm ve Rahmetullah" denilerek selam verilir.

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Cuma Namazı İlk Sünnet 1. Rekât

- Sübhaneke

- Euzu Besmele çekilir. (Euzu Billahi Mineşşeytamirracim)

- Fatiha Suresi okunur.

- Zammı Sure okunur.

- "Allahu Ekber" denilerek Rükû'a gidilir ve 3 Kez "Subhane Rabbiyel Azim" söylenir.

- "Semiallahu Limen Hamideh" denilerek kıyama kalkılır ve "Rabbena Lekel Hamd" denir.

- "Allahu Ekber" denilerek secdeye gidilir ve 3 Kez "Sübhane Rabbiyel Ala" söylenir.

- "Allahu Ekber" sözü ile kalkılır ve bir müddet oturulur.

- "Allahu Ekber" denilerek secdeye gidilir ve 3 Kez "Sübhane Rabbiyel Ala" söylenir.

- Tekbir getirilerek tekrar kıyama kalkılır.

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2. Rekât

- Besmele çekilir. (Bismillahirrahmanirrahim)

- Fatiha Suresi okunur.

- Zammı Sure okunur.

- "Allahu Ekber" denilerek Rükû'a gidilir ve 3 Kez "Subhane Rabbiyel Azim" söylenir.

- "Semiallahu Limen Hamideh" denilerek kıyama kalkılır ve "Rabbena Lekel Hamd" denir.

- "Allahu Ekber" denilerek secdeye gidilir ve 3 Kez "Sübhane Rabbiyel Ala" söylenir.

- "Allahu Ekber" sözü ile kalkılır ve bir müddet oturulur.

- "Allahu Ekber" denilerek secdeye gidilir ve 3 Kez "Sübhane Rabbiyel Ala" söylenir.

- "Allahu Ekber" denilerek oturulur ve "Ettehiyyatü" duası okunur.

- Ardından tekbir alınarak kıyama kalkılır.

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3. Rekât

- Besmele çekilir. (Bismillahirrahmanirrahim)

- Fatiha Suresi okunur.

- Zammı Sure okunur.

- "Allahu Ekber" denilerek Rükû'a gidilir ve 3 Kez "Subhane Rabbiyel Azim" söylenir.

- "Semiallahu Limen Hamideh" denilerek kıyama kalkılır ve "Rabbena Lekel Hamd" denir.

- "Allahu Ekber" denilerek secdeye gidilir ve 3 Kez "Sübhane Rabbiyel Ala" söylenir.

- "Allahu Ekber" sözü ile kalkılır ve bir müddet oturulur.

- "Allahu Ekber" denilerek secdeye gidilir ve 3 Kez "Sübhane Rabbiyel Ala" söylenir.

- Tekbir getirilerek tekrar kıyama kalkılır.

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