Cuma Namazı Nasıl Kılınır - Cuma Namazı Kaç Rekat, Farzı ve Sünnetinin Kılınışı Nasıldır

Cuma Namazı ilk Sünnet namazı kılınışı
Niyet: Niyet ettim Allah rızası için Cuma namazının ilk sünnetini kılmaya
- Ardından iftitah tekbiri alınır.
1. Rekât
- Sübhaneke
- Euzu Besmele çekilir. (Euzu Billahi Mineşşeytamirracim)
- Fatiha Suresi okunur.
- Zammı Sure okunur.
- "Allahu Ekber" denilerek Rükû'a gidilir ve 3 Kez "Subhane Rabbiyel Azim" söylenir.
- "Semiallahu Limen Hamideh" denilerek kıyama kalkılır ve "Rabbena Lekel Hamd" denir.
- "Allahu Ekber" denilerek secdeye gidilir ve 3 Kez "Sübhane Rabbiyel Ala" söylenir.
- "Allahu Ekber" sözü ile kalkılır ve bir müddet oturulur.
- "Allahu Ekber" denilerek secdeye gidilir ve 3 Kez "Sübhane Rabbiyel Ala" söylenir.
- Tekbir getirilerek tekrar kıyama kalkılır.
2. Rekât
- Besmele çekilir. (Bismillahirrahmanirrahim)
- Fatiha Suresi okunur.
- Zammı Sure okunur.
- "Allahu Ekber" denilerek Rükû'a gidilir ve 3 Kez "Subhane Rabbiyel Azim" söylenir.
- "Semiallahu Limen Hamideh" denilerek kıyama kalkılır ve "Rabbena Lekel Hamd" denir.
- "Allahu Ekber" denilerek secdeye gidilir ve 3 Kez "Sübhane Rabbiyel Ala" söylenir.
- "Allahu Ekber" sözü ile kalkılır ve bir müddet oturulur.
- "Allahu Ekber" denilerek secdeye gidilir ve 3 Kez "Sübhane Rabbiyel Ala" söylenir.
- "Allahu Ekber" denilerek oturulur ve "Ettehiyyatü" duası okunur.
- Ardından tekbir alınarak kıyama kalkılır.
3. Rekât
- Besmele çekilir. (Bismillahirrahmanirrahim)
- Fatiha Suresi okunur.
- Zammı Sure okunur.
- "Allahu Ekber" denilerek Rükû'a gidilir ve 3 Kez "Subhane Rabbiyel Azim" söylenir.
- "Semiallahu Limen Hamideh" denilerek kıyama kalkılır ve "Rabbena Lekel Hamd" denir.
- "Allahu Ekber" denilerek secdeye gidilir ve 3 Kez "Sübhane Rabbiyel Ala" söylenir.
- "Allahu Ekber" sözü ile kalkılır ve bir müddet oturulur.
- "Allahu Ekber" denilerek secdeye gidilir ve 3 Kez "Sübhane Rabbiyel Ala" söylenir.
- Tekbir getirilerek tekrar kıyama kalkılır.
4. Rekât
- Besmele çekilir. (Bismillahirrahmanirrahim)
- Fatiha Suresi okunur.
- Zammı Sure okunur.
- "Allahu Ekber" denilerek Rükû'a gidilir ve 3 Kez "Subhane Rabbiyel Azim" söylenir.
- "Semiallahu Limen Hamideh" denilerek kıyama kalkılır ve "Rabbena Lekel Hamd" denir.
- "Allahu Ekber" denilerek secdeye gidilir ve 3 Kez "Sübhane Rabbiyel Ala" söylenir.
- "Allahu Ekber" sözü ile kalkılır ve bir müddet oturulur.
- "Allahu Ekber" denilerek secdeye gidilir ve 3 Kez "Sübhane Rabbiyel Ala" söylenir.
- "Allahu Ekber" denilerek oturulur ve "Ettehiyyatü", "Salli, Barik" ve "Rabbena" duaları okunur.
- Sonra sağ tarafa "Es selamü Aleyküm ve Rahmetullah", sol tarafa "Es selamü Aleyküm ve Rahmetullah" denilerek selam verilir.