CUMA MESAJLARI | Resimli, 2021 anlamlı: Yeni, yazılı, dualı Cuma sözleri

Hayırlı Cumalar! Cuma günü, Allah'ın ayetlerde bildirdiği, Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'in (sav) hadislerinde müjdelediği mübarek bir gündür. Bugün İslam aleminin ve yakınlarının Cuma gününü kutlamak isteyen kişiler 12 Kasım 2021 Cuma mesajları paylaşımını yapacak. Bu özel gün vesilesiyle, sevdiklerine cuma mesajı göndermek; sevgi ve saygı bağını pekiştirmek isteyenler, dualı, ayetli, anlamlı cuma mesajları haberimizde bulablir. SMS ve Whatsapp üzerinden gönderebileceğiniz, Facebook, Twitter gibi sosyal medya hesaplarınızda paylaşabileceğiniz en güzel Cuma mesajları seçenekleri...İşte herkesin paylaşabileceği en güzel "hayırlı cumalar" Cuma mesajı sözleri…