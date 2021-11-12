Arama

Menu
  • Anasayfa
  • Galeri
  • İslam
  • CUMA MESAJLARI | Resimli, 2021 anlamlı: Yeni, yazılı, dualı Cuma sözleri

CUMA MESAJLARI | Resimli, 2021 anlamlı: Yeni, yazılı, dualı Cuma sözleri

Hayırlı Cumalar! Cuma günü, Allah'ın ayetlerde bildirdiği, Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'in (sav) hadislerinde müjdelediği mübarek bir gündür. Bugün İslam aleminin ve yakınlarının Cuma gününü kutlamak isteyen kişiler 12 Kasım 2021 Cuma mesajları paylaşımını yapacak. Bu özel gün vesilesiyle, sevdiklerine cuma mesajı göndermek; sevgi ve saygı bağını pekiştirmek isteyenler, dualı, ayetli, anlamlı cuma mesajları haberimizde bulablir. SMS ve Whatsapp üzerinden gönderebileceğiniz, Facebook, Twitter gibi sosyal medya hesaplarınızda paylaşabileceğiniz en güzel Cuma mesajları seçenekleri...İşte herkesin paylaşabileceği en güzel "hayırlı cumalar" Cuma mesajı sözleri…

Giriş Tarihi: 12.11.2021 10:51 Güncelleme Tarihi: 12.11.2021 10:54
  • 1
  • 20
CUMA MESAJLARI | Resimli, 2021 anlamlı: Yeni, yazılı, dualı Cuma sözleri

Allah'ım! Gece ve gündüzün getirdiklerinin şerrinden, rüzgârın ve zamanın getirdiği kötülüklerden sana sığınırız.

Hayırlı Cumalar.

  • 2
  • 20
CUMA MESAJLARI | Resimli, 2021 anlamlı: Yeni, yazılı, dualı Cuma sözleri

Duaların geri çevrilmeyeceği bugünde rabbim dualarımızı kabul etsin. Bizleri rahmetinden mahrum bırakmasın güzel Mevlam.

Peygamberler Tarihi kategorisi için tıklayın

  • 3
  • 20
CUMA MESAJLARI | Resimli, 2021 anlamlı: Yeni, yazılı, dualı Cuma sözleri

Yerlerin ve göklerin yegane sahibi, mübarek cuma vaktinin yüzü suyu hürmetine bizleri aramızdaki günahkarlar sebebiyle helak etme.

Hayırlı Cumalar.

  • 4
  • 20
CUMA MESAJLARI | Resimli, 2021 anlamlı: Yeni, yazılı, dualı Cuma sözleri

Rabbim, sevginle dopdolu yüreklerle sana kavuşmayı ve sevdiklerimizle sonsuzlukta buluşmayı nasip eyle, amin.

  • 5
  • 20
CUMA MESAJLARI | Resimli, 2021 anlamlı: Yeni, yazılı, dualı Cuma sözleri

Ey Allahım! Yaptığımız işlerde muvaffakiyetler ihsan et bizlere. Kötü yollara geçenleri gittikleri yoldan geri çevir. Evlerimize mutluluk ihsan eyle. Taşımakta zorlanacağımız yüklerle bizleri sınavdan geçirme. Darda ve muhtaç koyma. Amin

2021 Fikriyat. Tüm hakları saklıdır.
Anasayfa Gündem Listeler Fikriyat Özel Kur'an-ı Kerim Akademik Fotoğraf Galeri Fikriyat TV Yazarlar Gizlilik Bildirimi Künye
BİZE ULAŞIN