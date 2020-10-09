Arama

Menu

Cuma mesajları resimli 2020! En güzel, yeni Cuma mesajları…

Cuma günü, yüce Allah'ın Kur'an-ı Kerim ayetlerinde bildirdiği, Peygamber Efendimizin hadis-i şeriflerle müminleri müjdelediği mübarek bir gündür. Fazileti bol olan Cuma gününde, bir an vardır ki dualar kabul olur. Müslümanlar da birbirlerine iyi temennilerde bulundukları mübarek günde birbirlerine Cuma mesajları atarlar. En güzel, en yeni, ayetli, hadisli ve resimli Cuma mesajlarını derledik.

Giriş Tarihi: 09.10.2020 09:18
  • 1
  • 30

Cuma mesajları, Müslümanların mübarek sayılan Cuma gününde birbirlerine güzel temennilerde bulundukları mesajlardır. Allah Teâla Cuma gününün önemini ayet ve hadislerde müminlere müjdelemiş, bu günün faziletlerini bildirmiştir. Bu nedenle Müslümanlar birbirlerine "hayırlı cumalar" mesajı atarak sevdiklerine iyi niyetlerini dile getirirler. İşte, WhatsApp, Instagram, Twitter ve Facebook'tan sevdiklerinize gönderebileceğiniz; resimli, yeni, en güzel Cuma mesajları!

  • 2
  • 30

Melekler daima duacınız olsun. Yüreğiniz ferah, ilhamınız bol olsun. Sevgili peygamberimiz, şefaatçimiz olsun.

Cumamız mübarek olsun.

  • 3
  • 30

Allah'ım... Ümidimi kaybettiğimde, senin yazdığın kaderin, hayallerimden daha güzel olduğunu hatırlat...

Hayırlı Cumalar.

Cuma namazı yerine öğle namazı kılınır mı? Cuma namazı evden kılınır mı?

  • 4
  • 30

"Şüphesiz (bilsinler) ki O Allah, bizzat rızkı veren kuvvet ve kudret sahibidir. Hiç kuşkusuz o zulmedenlere de, (geçmiş) arkadaşlarının (azaptaki ) payı gibi bir pay vardır. Şimdi gelmesi için acele etmesinler."

Zariyat 58, 59

Cuma gününüz mübarek olsun.

  • 5
  • 30

Allah'ın nuruyla, ümmetini selamlayan gül yüzlü nur Peygamberin şefaati üzerimize olsun.

Hayırlı Cumalar…

2020 Fikriyat. Tüm hakları saklıdır.
Anasayfa Gündem Listeler Fikriyat Özel Kur'an-ı Kerim Akademik Fotoğraf Galeri Fikriyat TV Yazarlar Gizlilik Bildirimi Künye
BİZE ULAŞIN