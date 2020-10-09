Cuma mesajları resimli 2020! En güzel, yeni Cuma mesajları…

Cuma günü, yüce Allah'ın Kur'an-ı Kerim ayetlerinde bildirdiği, Peygamber Efendimizin hadis-i şeriflerle müminleri müjdelediği mübarek bir gündür. Fazileti bol olan Cuma gününde, bir an vardır ki dualar kabul olur. Müslümanlar da birbirlerine iyi temennilerde bulundukları mübarek günde birbirlerine Cuma mesajları atarlar. En güzel, en yeni, ayetli, hadisli ve resimli Cuma mesajlarını derledik.