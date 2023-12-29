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  • Cuma Mesajları: Ayetli, en güzel, resimli, hadisli, dualı, yeni ve anlamlı Cuma mesajları 2023

Cuma Mesajları: Ayetli, en güzel, resimli, hadisli, dualı, yeni ve anlamlı Cuma mesajları 2023

Müminler için sükunet, huzur dolu gün olan ve bizler için bir bayram gibi mübarek Cuma gününe kavuşmanın mutluluğunu idrak ediyoruz. Bu gün içinde sıla-i rahim sünnetini idrak etmek Cuma gününün yaşanması açısından oldukça önemlidir. Bu gün içinde Müslümanlar en güzel, ayetli, hadisli, manalı, dualı, en yeni cuma mesajlarını internet üzerinden arıyorlar. Sizler için en yeni, manalaı, ayet ve hadisli cuma mesajlarını derledik.

Giriş Tarihi: 29.12.2023 11:59
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Cuma Mesajları
Cuma Mesajları

Ya Rabbi

Şehitlerimize rahmet eyle. Ailelerini cemil bir sabır ile kuşat. Vatanımız için toprağa düşen fidanlarımız vesilesiyle ülkemizi koru!

Cumamız Mübarek Olsun

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Cuma Mesajları: Ayetli
Cuma Mesajları: Ayetli

Rabbimiz

Yeni bir miladi yıla yaklaştığımız bu günlerde bizi bizden olmayan adet ve kutlamalardan beri eyle…

Cumamız Mübarek Olsun

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Cuma Mesajları: Ayetli, en güzel
Cuma Mesajları: Ayetli, en güzel

Ya Rabbi

Gazze'deki Müslüman kardeşlerimize yarım et. Onların intikamı için Müslümanları memur eyle...

Cumamız Mübarek Olsun

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Cuma Mesajları: Ayetli, en güzel, resimli
Cuma Mesajları: Ayetli, en güzel, resimli

Rabbimiz

Ya Rabbi sana iman eden kullarının izzetini, şerefini, onurunu, harimi ismetini hiçbir zalim, zorba, işgalci güce çiğnetme…

Cumamız Mübarek Olsun

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Cuma Mesajları: Ayetli, en güzel, resimli, hadisli
Cuma Mesajları: Ayetli, en güzel, resimli, hadisli

Ya Rabbi

Cuma gününü rahmet ve bereketinden bizleri mahrum eyleme…

Cumamız Mübarek Olsun

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