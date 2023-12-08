Arama

Menu
  • Anasayfa
  • Galeri
  • İslam
  • Cuma Mesajları: Ayetli, en güzel, resimli, hadisli, dualı, yeni ve anlamlı Cuma mesajları 2023

Cuma Mesajları: Ayetli, en güzel, resimli, hadisli, dualı, yeni ve anlamlı Cuma mesajları 2023

Her Cuma günü mescidlerde toplanan Müslümanlar, Hak Teala'nın rahmetini üzerlerine çekerek birlik ve beraberlik mesajı verirler. Ayrıca bu müstesna gün içinde sevdiklerine, büyüklerine manalı, anlamlı, ayetli, hadisli, dualı, resimli, en güzel Cuma mesajları atarak onları da mutlu ederler. Sizler için en güzel, resimli, dualı, ayetli, anlamlı, yeni cuma mesajlarını kaleme aldık.

Giriş Tarihi: 08.12.2023 12:37 Güncelleme Tarihi: 08.12.2023 12:41
  • 1
  • 15

Ya Rabbi

Biz, sadece sana kulluk eder, yalnız senden yardım isteriz. Senden başkasına boyun eğmekten, senden başkasına el açmaktan bizleri muhafaza eyle!

Hayırlı Cumalar

  • 2
  • 15

Rabbimiz

Miracın şehri Kudüs uğruna, yerle bir edilen Gazze uğruna canını feda eden bütün şehitlerimize rahmet eyle, onların ruhlarını şad eyle!

Hayırlı Cumalar

  • 3
  • 15

Ya Rabbi

Filistin ve Gazze başta olmak üzere yeryüzünün birçok yerinde zulme ve katliamlara maruz kalan; vatanları işgal edilen; camileri harap edilen; hakları, hukukları ihlal edilen bütün kardeşlerimize yardım eyle, bizi de onlara yardımcı eyle, kardeşlerimize en kısa zamanda nusretinle zaferler nasip eyle!

Hayırlı Cumalar

  • 4
  • 15

Rabbimiz

Mazlumların umudu aziz milletimizi, gariplerin yurdu cennet vatanımızı her türlü tehlikeden koru!

Hayırlı Cumalar

  • 5
  • 15

Ya Rabbi

Müslümanlara zulmeden, mazlumların bedduasından sakınmayanları sana havale ediyoruz. Din-i mübin-i İslam'ın düşmanlarını perişan eyle!

Hayırlı Cumalar

2023 Fikriyat. Tüm hakları saklıdır.
Anasayfa Gündem Listeler Fikriyat Özel Kur'an-ı Kerim Akademik Fotoğraf Galeri Fikriyat TV Yazarlar Gizlilik Bildirimi Künye
BİZE ULAŞIN