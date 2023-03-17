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Cuma Mesajları: Ayetli, en güzel, resimli, hadisli, dualı, yeni ve anlamlı Cuma mesajları 2023

Müslümanlar için hürriyet kadar mühim olan Cuma günü, iç,nde Cuma namazını da barındırdığı için her hafta adeta bayram havasında idrak edilir. Müslümanlar sıla-i rahim hususunda bilhassa Cuma günü daha fazla dikkat ve rikkat gösterirler. Müminler ailelerine cuma mesajları atarak onların hatırlarını gözetirler. Kısa, anlamlı, ayetli, hadisli, uzun Cuma mesajlarını sizler için hazırladık. En anlamlı Cuma mesajları 2023 metinlerine ulaşmak için doğru yerdesiniz. İşte uzun, anlamlı, manalı, hadisli, ayetli, resimli Cuma mesajları!

Giriş Tarihi: 17.03.2023 10:56
  • 1
  • 20

Rabbimiz

Rahmetini, mağfiretini esirgeme üzerimizden.

Âmin!

  • 2
  • 20

Ya Rabbi

Kusurlarımızı affet. Bizi kendi zatına kul kabul et. Bizleri emanetine sahip çıkan kullarından eyle.

Âmin!

  • 3
  • 20

Rabbimiz

Rahmetin damla damla gökten boşaldığı bu günlerde bizleri affeyle…

  • 4
  • 20

Ya Rabbi

Bu mübarek günü en hayırlı şekilde ihya edebilmeyi nasip et bizlere…

  • 5
  • 20

Rabbimiz

Senin sevginle dolu yüreklerimizle sana, yüceler yücesine kavuşabilmeyi nasip eyle…

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