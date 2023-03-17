Cuma Mesajları: Ayetli, en güzel, resimli, hadisli, dualı, yeni ve anlamlı Cuma mesajları 2023

Müslümanlar için hürriyet kadar mühim olan Cuma günü, iç,nde Cuma namazını da barındırdığı için her hafta adeta bayram havasında idrak edilir. Müslümanlar sıla-i rahim hususunda bilhassa Cuma günü daha fazla dikkat ve rikkat gösterirler. Müminler ailelerine cuma mesajları atarak onların hatırlarını gözetirler. Kısa, anlamlı, ayetli, hadisli, uzun Cuma mesajlarını sizler için hazırladık. En anlamlı Cuma mesajları 2023 metinlerine ulaşmak için doğru yerdesiniz. İşte uzun, anlamlı, manalı, hadisli, ayetli, resimli Cuma mesajları!