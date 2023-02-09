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Cuma Mesajları: Ayetli, en güzel, resimli, hadisli, dualı, yeni ve anlamlı Cuma mesajları

İslam dünyası için haftanın en değerli günü Cuma günü, ibadeti ise Cuma namazıdır. Cuma günü hürriyet başta olmak üzere tüm ferahlıkları Müslümanlara getiren ilahi bir müjdedir. Sıla-i rahim hususunda dikkat ve rikkatli olan müminler, ailelerine cuma mesajları atarak onların hatırlarını gözetirler. Kısa, anlamlı, ayetli, hadisli, uzun Cuma mesajlarını sizler için hazırladık. En anlamlı Cuma mesajları 2023 metinlerine ulaşmak için doğru yerdesiniz. İşte uzun, anlamlı, manalı, hadisli, ayetli, resimli Cuma mesajları!

Giriş Tarihi: 09.02.2023 18:32
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Rabbimiz

Kalplerimizi senin sevginle doldur. Bizleri gönlü senden yana olan müminlerden kıl.

Hayırlı Cumalar

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Rabbimiz

Zikrini ve esma-i şeriflerini dilimizden düşürtme

Hayırlı Cumalar

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Ya Rabbi

Bizleri hayırlı, vefalı, kıymet bilen müstesna insanlar ile karşılaştır. Neslimizi salih kimselerden eyle.

Hayırlı Cumalar

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Ya Rabbi

Cuma günü içimizi daraltan tüm vesvese, kötülükleri bertaraf eyle. Bizi sana yakınlaştıracak ameller yapanlardan kıl.

Hayırlı Cumalar

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En küçük iyiliği unutan, en büyüğünü de unutur. Rabbim bizi vefalı insanlarla karşılaştırsın.

Âmin!

Hayırlı Cumalar

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