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  • Cuma Mesajları 2024: Ayetli, en güzel, resimli, hadisli, dualı, yeni ve anlamlı Cuma mesajları

Cuma Mesajları 2024: Ayetli, en güzel, resimli, hadisli, dualı, yeni ve anlamlı Cuma mesajları

Rahmet mevsimi Üç aylara ve Üç ayların ilk Cuma gününe kavuşmanın mutluluğunu idrak ediyoruz. Bu vesileyle Cuma namazı öncesi ve sonrasında Müslümanlar, sıla-i rahim sünnetini ifa ettikleri gibi yakınlarına Cuma mesajları atarak toplumsal dayanışmayı önemserler. Üç ayların ilk Cuma gününde akrabalarına, sevdiklerine, arkadaşlarına Cuma mesajı atmak isteyenler için en güzel, ayetli, hadisli, manalı, dualı, en yeni Cuma mesajlarını hazırladık. Sizler için en yeni, manalı, ayet ve hadisli Cuma mesajları haberimizde...

Giriş Tarihi: 12.01.2024 09:48
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Cuma Mesajları 2024
Cuma Mesajları 2024

Ya Rabbi

Sen bağışlayıcıların bağışlayıcısısın.

Ümidimizi kaybettiğimiz o en umutsuz anda dahi bizleri bağışla.

Hayırlı Cumalar

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Ayetli Cuma mesajları
Ayetli Cuma mesajları

Rabbimiz

Bu Cuma vaktini seni çokça anarak, kalplerimizi mutmain ettiğimiz günlerden kıl!

Hayırlı Cumalar

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en güzel Cuma mesajları
en güzel Cuma mesajları

Ya Rabbi

Her yönden gelebilecek tüm belalara karşı Müslümanları koru. Bizleri sana layık kullardan eyle.

Hayırlı Cumalar

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resimli Cuma mesajları
resimli Cuma mesajları

Ya Rabbi

Amellerimize göre defter alacağımız o hesap gününde defterimizi sağ elinden alanlardan eyle bizleri…

Hayırlı Cumalar

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hadisli Cuma mesajları
hadisli Cuma mesajları

Rabbimiz

Dünya hayatımızı bereketli ve hakkımızda hayırlı kıl. Aynı şekilde ahireti de bizler için sevimli bir yuva eyle.

Hayırlı Cumalar

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