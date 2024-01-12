Cuma Mesajları 2024: Ayetli, en güzel, resimli, hadisli, dualı, yeni ve anlamlı Cuma mesajları

Rahmet mevsimi Üç aylara ve Üç ayların ilk Cuma gününe kavuşmanın mutluluğunu idrak ediyoruz. Bu vesileyle Cuma namazı öncesi ve sonrasında Müslümanlar, sıla-i rahim sünnetini ifa ettikleri gibi yakınlarına Cuma mesajları atarak toplumsal dayanışmayı önemserler. Üç ayların ilk Cuma gününde akrabalarına, sevdiklerine, arkadaşlarına Cuma mesajı atmak isteyenler için en güzel, ayetli, hadisli, manalı, dualı, en yeni Cuma mesajlarını hazırladık. Sizler için en yeni, manalı, ayet ve hadisli Cuma mesajları haberimizde...