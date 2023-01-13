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Cuma Mesajları 2023: Ayetli, en güzel, resimli, hadisli, dualı, yeni ve anlamlı Cuma mesajları

İslam dünyası için haftanın en değerli günü Cuma günü, ibadeti ise Cuma namazıdır. Cuma günü hürriyet başta olmak üzere tüm ferahlıkları Müslümanlara getiren ilahi bir müjdedir. Sıla-i rahim hususunda dikkat ve rikkatli olan müminler, ailelerine cuma mesajları atarak onların hatırlarını gözetirler. Kısa, anlamlı, ayetli, hadisli, uzun Cuma mesajlarını sizler için hazırladık. En anlamlı Cuma mesajları 2023 metinlerine ulaşmak için doğru yerdesiniz. İşte uzun, anlamlı, manalı, hadisli, ayetli, resimli Cuma mesajları!

Giriş Tarihi: 13.01.2023 10:04
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Rabbimiz

Kalplerimizi senin sevginle doldur. Bizleri gönlü senden yana olan müminlerden kıl.

Hayırlı Cumalar

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Tüm Müslümanların gurur kaynağı ve bayramı olan Cumamız mübarek olsun...

Hayırlı Cumalar

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Ya Rabbi

Neslimizden abid, zakir ve alim kimseler yetiştirerek dini mübini İslam'a hizmetkar olabilmeyi bizlere ve soyumuza nasip eyle…

Hayırlı Cumalar

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Ya Rabbi

Bizi senin rızanı kazanan kullarından kıl...

Hayırlı Cumalar

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Muhterem Cuma günü ve içerisindeki Cuma namazının hakkını verebilenlerden olmak duasıyla...

Hayırlı Cumalar

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