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Cuma Mesajları 2023: Ayetli, en güzel, resimli, hadisli, dualı, yeni ve anlamlı Cuma mesajları (yeni yılın ilk cuması)

İslam dünyası için haftanın en değerli günü Cuma günü, ibadeti ise Cuma namazıdır. Cuma günü hürriyet başta olmak üzere tüm ferahlıkları Müslümanlara getiren ilahi bir müjdedir. Sıla-i rahim hususunda dikkat ve rikkatli olan müminler, ailelerine cuma mesajları atarak onların hatırlarını gözetirler. Kısa, anlamlı, ayetli, hadisli, uzun Cuma mesajlarını sizler için hazırladık. En anlamlı Cuma mesajları 2023 metinlerine ulaşmak için doğru yerdesiniz. İşte uzun, anlamlı, manalı, hadisli, ayetli, resimli Cuma mesajları!

Giriş Tarihi: 06.01.2023 09:18
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Ya Rabbi

Bizleri hayırlı, vefalı, kıymet bilen müstesna insanlar ile karşılaştır. Neslimizi salih kimselerden eyle.

Hayırlı Cumalar

  • 2
  • 30

Ya Rabbi

Geceleri uykusundan uyanarak senin Esma-i Hüsna'nı zikreden ve bunu adet edinen kullarından eyle bizi…

Hayırlı Cumalar

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  • 30

Ya Rabbi

Her işimize senin adınla başlamayı bize ve neslimizden gelenlere nasip eyle.

Hayırlı Cumalar

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  • 30

Ya Rabbi

Sabır ile mamül, dert ile hemhal tevekkül ehli kullarından eyle bizi…

Hayırlı Cumalar

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  • 30

Ya Rabbi

Daha iyi ibadet edebilmek, bir iman nişanesi olan ibadetin hakkını verebilmek için bizlere güç ihsan eyle.

Hayırlı Cumalar

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