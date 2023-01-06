Cuma Mesajları 2023: Ayetli, en güzel, resimli, hadisli, dualı, yeni ve anlamlı Cuma mesajları (yeni yılın ilk cuması)

İslam dünyası için haftanın en değerli günü Cuma günü, ibadeti ise Cuma namazıdır. Cuma günü hürriyet başta olmak üzere tüm ferahlıkları Müslümanlara getiren ilahi bir müjdedir. Sıla-i rahim hususunda dikkat ve rikkatli olan müminler, ailelerine cuma mesajları atarak onların hatırlarını gözetirler. Kısa, anlamlı, ayetli, hadisli, uzun Cuma mesajlarını sizler için hazırladık. En anlamlı Cuma mesajları 2023 metinlerine ulaşmak için doğru yerdesiniz. İşte uzun, anlamlı, manalı, hadisli, ayetli, resimli Cuma mesajları!