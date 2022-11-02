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  • Cuma Mesajları 2022: Ayetli, en güzel, hadisli, resimli, dualı, anlamlı ve yeni Cuma mesajları

Cuma Mesajları 2022: Ayetli, en güzel, hadisli, resimli, dualı, anlamlı ve yeni Cuma mesajları

Müslümanların hafta içerisinde en değer verdiği gün olan Cuma rahmet iklimi ile benliğimizi kuşatır. Bu güne kavuşmanın verdiği ferahlık ve rahatlık ile müminler en çok uzak durumda oldukları akrabalarına mesajlar atarak sıla-i rahimi gözetme gayreti içinde olurlar. Sizler için yakınlarınıza gönül rahatlığı ile gönderebileceğiniz manalı, anlamlı, ayetli, hadisli, dualı, resimli, en güzel Cuma mesajlarnı hazırladık. Hayırlı Cumalar!

Giriş Tarihi: 02.11.2022 18:22
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Ya Rabbi

Biliyoruz hatamız çok ama bu hatalar senin rahmet denizinde belki bir nokta. Bizleri bağışla, bizleri rahmet denizinde yıkanan müminlerden eyle.

Hayırlı Cumalar

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Tüm mazlumların dualarının kabul olduğu mübarek günlere erişmek duası ile...

Hayırlı Cumalar

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Rabbimiz

Bizi iyilik yapan, iyilik yapılmasına vesile olan, iyilerin yolundan giden kimselerden kıl.

Hayırlı Cumalar

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Ya Rabbi

Bize hem bu dünyada hem de ahirette iyilik, hayır, ferahlık ver. Bizleri sana secde eden kullarından eyle.

Hayırlı Cumalar

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Dost sohbet ile dil selam ile namaz dua ile güzeldir. Rabbimiz bizleri dergâh-ı izzetinde lütüflar vereceği salih, abid ve zakir kullarından eylesin. Âmin!

Hayırlı Cumalar

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