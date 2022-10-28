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Cuma Mesajları 2022: Ayetli, en güzel, hadisli, resimli, dualı, anlamlı ve yeni Cuma mesajları

Müslümanlar için haftanın kalbi olarak bilinen gün olan Cuma'ya nihayet kavuştuk. Birliğimizi sağladığımız bu değerli günde Müslümanlar bilhassa büyükleri ile hasbihal ederek önemli bir sünnet olan Sıla-i Rahim'i idrak ediyorlar. İnternet üzerinde Cuma günü en çok en yeni, en güzel, dualı, manalı, resimli Cuma mesajları aratılıyor. Sizler için yakınlarınıza gönül rahatlığı ile gönderebileceğiniz manalı, anlamlı, ayetli, hadisli, dualı, resimli, en güzel Cuma mesajlarnı hazırladık. Hayırlı Cumalar!

Giriş Tarihi: 28.10.2022 08:06
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Cuma gününüz ve namazınızı tebrik eder, siz kıymetli büyüğümün hürmetle ellerinden öperim.

Hayırlı Cumalar

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Rabbimiz

Bize ve tüm ümmete hayırla yâd edilecek bir ömür sürebilmeyi nasip eyle…

Hayırlı Cumalar

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Ya Rabbi

Bizlere hem madden hem de manen sıhhat ver. Bizleri geceye ulaştırdığın gibi sonu hayra çıkan sabahlara da ulaştır.

Hayırlı Cumalar

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Rabbimiz

Hayatımızda gerçekleşen her olayın arkasında bir hayır ve vesile olduğunu bizlere unutturma…

Hayırlı Cumalar

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Ya Rabbi

Bizlere senin huzuruna başımız önde gelmemizi sağlayacak şerefli bir hayat yaşamayı nasip eyle…

Hayırlı Cumalar

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