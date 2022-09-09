Cuma Mesajları 2022: Ayetli, en güzel, hadisli, resimli, dualı, anlamlı ve yeni Cuma mesajları

Müslümanlar olarak haftalık bayramımız olan Cuma gününe nihayet kavuştuk. Bir bayram havası olarak tanımlayabileceğimiz Cuma, müminler için bir mutluluk ve rahmet vesilesi. Mutluluğun paylaşarak artması için bu kıymetli günde Müslümanlar yakınlarına ve bilhassa büyüklerine ayetli, en güzel, hadisli, resimli, dualı, anlamlı ve yeni Cuma mesajları atarak onları sevindirmek istiyorlar. Özellikle sms, facebook, instagram, twitter ve whatsapp üzerinden birbirinden değerli ayetli, en güzel, hadisli, resimli, dualı, anlamlı ve yeni Cuma mesajları gönderiliyor. Sizler için en güzel, resimli, ayetli, dualı ve yeni Cuma mesajlarını bir araya getirdik.