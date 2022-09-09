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Cuma Mesajları 2022: Ayetli, en güzel, hadisli, resimli, dualı, anlamlı ve yeni Cuma mesajları

Müslümanlar olarak haftalık bayramımız olan Cuma gününe nihayet kavuştuk. Bir bayram havası olarak tanımlayabileceğimiz Cuma, müminler için bir mutluluk ve rahmet vesilesi. Mutluluğun paylaşarak artması için bu kıymetli günde Müslümanlar yakınlarına ve bilhassa büyüklerine ayetli, en güzel, hadisli, resimli, dualı, anlamlı ve yeni Cuma mesajları atarak onları sevindirmek istiyorlar. Özellikle sms, facebook, instagram, twitter ve whatsapp üzerinden birbirinden değerli ayetli, en güzel, hadisli, resimli, dualı, anlamlı ve yeni Cuma mesajları gönderiliyor. Sizler için en güzel, resimli, ayetli, dualı ve yeni Cuma mesajlarını bir araya getirdik.

Giriş Tarihi: 09.09.2022 10:54
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Ya Rabbi

Bizi Cuma günü namaza çağrıldığında her daim icabet eden kullarından eyle

Hayırlı Cumalar

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Rabbimiz

Ümmeti sıkıntıya düşmüş, ziyan olmuş halden beri eyle. Zikir ehli bülbüllerini bizden esirgeme

Hayırlı Cumalar

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Ya Rabbi

Bizi sevdiğin, cennet-i cemalinle müjdelediğin kullarından kıl

Hayırlı Cumalar

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Rabbimiz

Sabır ile mamül, dert ile hemhal tevekkül ehli kullarından eyle bizi

Hayırlı Cumalar

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Ya Rabbi

Bizi tüm dertlerden, ezadan ve fuhşiyattan uzak kıl

Hayırlı Cumalar

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