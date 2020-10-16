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  • Cuma mesajları 2020: En yeni, güzel, resimli Hayırlı Cumalar mesajları

Cuma mesajları 2020: En yeni, güzel, resimli Hayırlı Cumalar mesajları

Müslümanların bayramı olan Cuma gününün gelmesiyle birlikte vatandaşlar, Cuma mesajları ve sözlerini araştırmaya başladı. Haftanın en güzel, anlamlı, dualı Cuma mesajlarını haberimizde bulabilirsiniz. Sizde dua dolu dileklerinizi Cuma mesajları ile iletebilirsiniz. SMS olarak gönderebileceğiniz, Facebook, Twitter gibi sosyal medya hesaplarınızda paylaşabileceğiniz dualı, ayetli, anlamlı, resimli Cuma mesajları...

Giriş Tarihi: 16.10.2020 08:06
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Cuma günü öyle bir an vardır ki kul o anda Allah'tan bir şey dilerse, Allah ona isteğini mutlaka verir.

(Tirmizî, Cum'a, 2)

Hayırlı Cumalar

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Allah'ım! Senden hayırlı olan işleri yapmayı, aklın ve dinin çirkin gördüğü şeyleri terk etmeyi ve fakirlerin sevgisini istiyorum.

(Mâlik, Dua, No:508)

Hayırlı Cumalar

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Ey Rabbim! Yalvarışım rahmetine güvenimden, her şey kudretinden, içimdeki kırık kalp Allah derken, rahmetini esirgeme üzerimizden. Amin!

Hayırlı Cumalar

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Allah'ım beni senin sevginle, Seni sevenlerin sevgisiyle ve Sana yaklaştıracak davranışların sevgisiyle rızıklandır.

Hayırlı Cumalar

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Ey Rabbim! Evimizden bereketi, dilimizden duayı, kalbimizden senin ve Resulü'nün aleyhisselam sevgisini eksik etme. Dualarımızı kabul, ömrümüzü nurlu kıl. Amin.

Hayırlı Cumalar...

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