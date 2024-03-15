Çocuklara ve gençlere oruç nasıl anlatılmalı?
Oruç, İslam'ın beş temel şartlarından biridir. Allah'ın rızasını kazanmak için ibadet maksadıyla gün boyu yemekten, içmekten uzak durmaktır. Bu ibadet, gelecek neslimiz olan gençlere ve çocuklara aktarılmalıdır. Çocuklara; sahur, imsak, iftar ve mahya ne demek öğretilmelidir. Peki, çocuklara ve gençlere oruç nasıl bir dil ile anlatılmalı?
Giriş Tarihi: 16.03.2024
18:01
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Çocuklar 6-7 yaşlarında temyiz, eğitim ve öğretim çağına gelirler. Bu yaşlarda ilk eğitim ve öğretime başlarlar. Kız çocukları âdet görmeye başlamakla, erkek çocukları ise ihtilam olmakla veya bu yaşa gelmekle ergenlik çağına ulaşırlar.
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, özellikle namaz kılmaya alışmış olmalı, oruç ibadetine de alıştırılmalıdır. Çocuklar, ergenlik çağına gelmeden önce Kur'ân okumayı, ibadetleri, helal ve haramları öğrenmiş olmalı
◾ Çocuklar, ergenlik çağına erdiği andan itibaren gençlik çağına başlarlar. Gençlik çağı bülûğa erme ile başlar. Bülûğa erme yaşı çocukların fizikî bünyelerine, bedensel gelişimlerine ve bölgelere göre farklılık arz eder.
◾ Ülkemizde yapılan bir araştırmaya göre
bülûğa erme yaşı (Seyfullah Kara, Peygamber Döneminde Gençlik, s.14) kızlarda en erken 10, en geç 18, erkeklerde ise en erken 9, en geç 19 yaş olduğu tespit edilmiştir.
◾ Bir hadis-i şerifte de çocukluktan kurtulup gençlik çağına geçme bülûğ çağı olarak ifade edilmiştir:
"Uyanıncaya kadar uyuyandan, gençlik / bülûğ çağına gelinceye kadar çocuktan ve aklı başına gelinceye kadar akıl melekesini yitiren ma'tuh (bunak) kimseden dinî sorumluluk kaldırılmıştır."
(Tirmizî, "Hudud", 1; Ahmed, I, 118)
◾ Bu tespitler ve yapılan gözlemler, dinî tutum ve davranışların küçük yaşlardan başlayarak
telkin ve taklitler yoluyla öğrenildiğini göstermektedir.
◾ Bu itibarla
ergenlik çağından önce çocuklara ibadetlerin öğretilmesi ve onlara alışkanlık kazandırılması dindarlık açısından oldukça önemlidir.
◾ Kötü alışkanlık sahibi ve dinin emirlerine lakayt insanlarla arkadaşlık kuran genç, bu kötü alışkanlıklara bulaşabilir.
Gençlik dönemi bülûğ çağında başladığına göre dinî görev ve sorumluluklar da bu çağda başlamaktadır.
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Bütün dinî sorumluluklar bülûğ / ergenlik ile başlar. Bu konuma gelen gençler artık; Yaratan'ını, peygamberini ve dinini tanımak, şartlarına uygun iman etmek, günde beş vakit namazı kılmak, Ramazan aylarında ve benzeri dinin haram kıldığı şeylerden kaçınmak zorundadırlar. oruç tutmak, içki, kumar, zina, hırsızlık, yalan, hile, aldatma, iftira
◾ Dinî görevleri ihmal etmeleri, haram söz ve fiilleri işlemeleri onları
günahkâr yapar. Gençler, bülûğa erdiklerinde günah açısından tertemizdir. "amel defterleri"