Çocuklara ve gençlere oruç nasıl anlatılmalı?

◾ Bir hadis-i şerifte de çocukluktan kurtulup gençlik çağına geçme bülûğ çağı olarak ifade edilmiştir: "Uyanıncaya kadar uyuyandan, gençlik / bülûğ çağına gelinceye kadar çocuktan ve aklı başına gelinceye kadar akıl melekesini yitiren ma'tuh (bunak) kimseden dinî sorumluluk kaldırılmıştır."

(Tirmizî, "Hudud", 1; Ahmed, I, 118)

◾ Bu tespitler ve yapılan gözlemler, dinî tutum ve davranışların küçük yaşlardan başlayarak telkin ve taklitler yoluyla öğrenildiğini göstermektedir.