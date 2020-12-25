Çocuklar ile ilgili 40 hadis-i şerif
Peygamber Efendimiz, çocuklara daima önem verir, çevresindekilere yarının yetişkinleri olan çocuklara karşı nasıl davranılması gerektiğini öğütlerdi. Öyle ki, Resul-i Ekrem Efendimiz" Allah'tan sakının ve çocuklarınız arasında adaletli olun!" buyurmuştu. Yarının yetişkinleri olan çocuklar ile ilgili Peygamber Efendimizin hadis-i şeriflerini derledik.
Giriş Tarihi: 25.12.2020
10:57
İnsan ölünce şu üçü dışında amellerinin sevabı kesilir: Sadaka-i cariye (faydası süregelen hayır), kendisinden faydalanılan ilim ve arkasından dua eden hayırlı bir evlat.
Müslim, Vasiyyet, 14
Aziz ve Yüce olan Allah, annelere saygısızlık etmeyi, kız çocuklarını diri diri gömmeyi, hak etmediğini istemeyi size haram kılmıştır. Sizin için üç şeyi de çirkin görmüştür: Dedikodu, anlamsız çok soru sormak ve malı boşa harcamak!
Müslim, Akdiye, 12
Kim göz göre göre çocuğunu(n kendisine ait olduğunu) inkâr ederse Allah da (kıyamet günü) ondan öylece uzaklaşır ve gelmiş geçmiş herkesin önünde onu rezil eder.
Ebu Dâvûd, Talak, 28-29
Kişinin imtihanı, ailesi, malı, çocuğu ve komşusu iledir. Namaz, oruç, sadaka ve (iyiliği) emredip (kötülükten) sakındırma işte bu imtihan için kefaret olur.
Buhari, Mevakıtü's-salat, 4
Yol gösterici 50 hadis
Enes b. Malik (r.a.) anlatıyor:
(Son çocuğu dünyaya geldiğinde) Resulullah "Bu gece bir oğlum oldu. Ona atam İbrahim'in ismini verdim" buyurdu... (Yaklaşık bir buçuk yıl sonra) o bebeği Resulullah'ın gözleri önünde can verirken gördüm. Resulullah'ın gözlerinden yaşlar döküldü ve şöyle buyurdu: "Göz yaşam, kalp üzülür fakat biz Rabbimizin razı olacağından başka söz söylemeyiz. İbrahim, biz senin ölümünden dolayı gerçekten üzgünüz."
Ebu Dâvûd, Cenâiz, 23, 24