Çocuklar ile ilgili 40 hadis-i şerif

Enes b. Malik (r.a.) anlatıyor:

(Son çocuğu dünyaya geldiğinde) Resulullah "Bu gece bir oğlum oldu. Ona atam İbrahim'in ismini verdim" buyurdu... (Yaklaşık bir buçuk yıl sonra) o bebeği Resulullah'ın gözleri önünde can verirken gördüm. Resulullah'ın gözlerinden yaşlar döküldü ve şöyle buyurdu: "Göz yaşam, kalp üzülür fakat biz Rabbimizin razı olacağından başka söz söylemeyiz. İbrahim, biz senin ölümünden dolayı gerçekten üzgünüz."

Ebu Dâvûd, Cenâiz, 23, 24