Çocuklar hakkında 40 hadis

Resul-i Ekrem Efendimiz, çocuklara daima önem verir, çevresindekilere yarının yetişkinleri olan çocuklara karşı nasıl davranılması gerektiğini öğütlerdi. Öyle ki, "Sana iyi davranmaları senin çocukların üzerindeki hakkındır. Aynı şekilde çocuklar arasında adil davranman da onların senin üzerindeki hakkıdır." buyurmuştu. Peki, Peygamber Efendimiz hadislerinde çocuklarla ilgili ne söylemiştir? Çocuklara dair ne buyurmuştur? İslam'da çocuk eğitimine dair hadisler nelerdir? Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınlarından Hz. Peygamber'in çocuklar ile ilgili 40 hadis-i şerifi sizler için derledik.