Buruc suresi meali, tefsiri ve fazileti
Mekki döneminde nazil oolan Buruc Suresi açık seçik, yüksek burçlar anlamına gelen Arapça "Buruc" sözcüğünden adını alır. Surede bahsi geçen burçlar günümüzde galaksi olarak isimlendirilir. Buruc Suresi'nin içinde "ashabu'l uhdud" denilen bir güruhun inançlı kimselere yaptıkları işkenceler ve müminlerin inançları uğruna sabretmeleri öne çıkarılır.
Giriş Tarihi: 04.04.2023
16:48
Güncelleme Tarihi: 04.04.2023
17:23
Buruc Suresi 1-10 Ayetler Meali
﴾1﴿ Andolsun burçlarla dolu göğe,
﴾2﴿ Vaad edilmiş güne,
﴾3﴿ Tanıklık edene ve edilene ki,
﴾4-5﴿ O çukurları, alev alev yanan ateş çukurlarını hazırlayanlar mahvolmuşlardır!
﴾6-7﴿ Hani o sırada ateşin başında oturmuşlar, inananlara yaptıklarını seyrediyorlardı.
﴾8-9﴿ Aziz, övgüye lâyık, göklerin ve yerin mâliki olan Allah'a inandıkları için, sırf bu sebeple onlara ağır işkence uyguladılar. Ama Allah her şeye şahittir.
﴾10﴿ Mümin erkeklere ve mümin kadınlara işkence edip de sonra tövbe etmeyenler var ya, işte onları cehennem azabı, yakıcı azap beklemektedir.
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Buruc Suresi 1-10 Ayetler Tefsiri
➡ Bir önceki sûrede olduğu gibi burada da yeminle söze başlanarak müminleri inançlarından dolayı ateş dolu çukurlara atıp yanmalarını seyreden zalimler kınanmakta ve âhirette hak ettikleri cezaya çarptırılacakları haber verilmektedir. Burûc kelimesi "açığa çıkmak, görünmek, saray ve köşk" anlamlarına gelen burcun çoğuludur. Astronomi terimi olarak burç, güneşin bir yılda takip ettiği düşünülen yörüngenin içlerinden geçtiği, belli sembollerle gösterilen on iki takım yıldızından her birini ifade eder.
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Buruc Suresi 1-10 Ayetler Tefsiri
➡ Modern astronomide "yıldız kümeleri" veya "galaksiler" olarak anlamak mümkündür (ayrıca bk. Hicr 15/16; Furkan 25/61). 2. âyetteki "vaad edilen gün"den maksat, kıyamet günüdür (Taberî, XXX, 82; Kurtubî, XIX, 283). "Tanıklık eden ve edilen" diye çevirdiğimiz 3. âyetteki şâhid ve meşhûd kelimelerini müfessirler farklı anlamlarda yorumlamışlardır. Bunları kısaca şöyle sıralamak mümkündür: a) Şahit Allah, meşhûd yaratıklardır; b) Şahit Hz. Muhammed, meşhûd onun ümmetidir; c) Şahit Hz. Muhammed'in ümmeti, meşhûd diğer ümmetlerdir; d) Şahit peygamberler, meşhûd ümmetleridir; e) Şahit koruyucu melekler, meşhûd insanlardır; f) Şahit bütün insanlar, meşhûd kıyamet günüdür; g) Şahit Allah ve melekler, meşhûd da Allah'ın birliği ilkesidir.
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Buruc Suresi 11-12 Ayetler Meali
﴾11﴿ İman edip dünya ve âhiret için yararlı işler yapanlara gelince onlar için altından ırmaklar akan cennetler vardır. İşte büyük kurtuluş budur.
﴾12﴿ Şüphesiz rabbinin yakalaması pek müthiştir.
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Buruc Suresi 11-12 Ayetler Tefsiri
➡ Çeşitli işkence, zulüm ve sıkıntılara mâruz kaldıkları halde imanlarından tâviz vermeyip sorumluluklarının gereğini yerine getiren müminlere âhirette altlarından ırmaklar akan cennetler verileceği ifade edilmektedir. Bu, müminler için bir sevinç ve mutluluk vesilesidir. "Şüphesiz rabbinin yakalaması pek yamandır" ifadesi, inkârcıların mutlaka cezalandırılacağını, Allah'ın azabından kurtulmalarının mümkün olmadığını gösterir.
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