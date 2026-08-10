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Bosna Hersek'in En Küçük Camisi

Yayınlanma Tarihi: 10.08.2026 15:31

Bosna Hersek'in Zenica şehri yakınlarında yer alan Pojske köyü, sadece on altı metrekarelik alanıyla Bosna Hersek'in en küçük camisine ev sahipliği yapmakta. Yolcuların ibadet ihtiyacı için inşa edilen bu minik cami, doğal güzellikler içinde yer alarak kısa sürede uluslararası bir merkez haline geldi. İşte, Bosna Hersek'in en küçük camisinin hikayesi...

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Bosna Hersek’in En Küçük Camisi

🔸 Bosna Hersek'in Zenica kenti yakınlarındaki Pojske köyü, en fazla on kişinin ibadet edebildiği, on altı metrekarelik alanıyla ülkenin en küçük camilerinden birisine ev sahipliği yapmakta.

🔸 Pojske'de, seyahat halinde olan insanların yol üzerinde ibadet edebilecekleri bir yer bulabilmeleri amacıyla 2023'te inşa edilen cami, kapladığı on altı metrekarelik alanla dikkati çekiyor.

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Bosna Hersek’in En Küçük Camisi

🔸 Poscanska Nehri kenarında yapılan cami, küçük olmasının yanı sıra etrafını çevreleyen doğal güzelliklerle de ziyaretçilerin, ibadet edenlerin ilgi odağı.

🔸 Yolu kullanan insanların ibadet etmek için girdiği ve en fazla on kişinin sığdığı cami, Bosna Hersek'in en küçük camilerinden birisi konumunda.

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Bosna Hersek’in En Küçük Camisi

🔸 Camiye ibadet için gelenlerden Mirzet Skopljak, "Caminin tam ölçüsü 4 metreye, 4 metre. Caminin bu boyutlarda inşa edilmesinin asıl amacı yoldan geçenlerin ibadet edebilmesidir." dedi.

🔸 İnsanların böyle bir yerde cami bulunmasından son derece memnuniyet duyduklarını aktaran Skopljak, caminin zamanla boyutu nedeniyle de büyük ilgi görmeye başladığını anlattı.

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Bosna Hersek’in En Küçük Camisi

🔸 Skopljak, Bosna Hersek'in genelinden de çok fazla kişinin camiyi ziyaret ettiğini belirterek, inşa edilmesinden bu yana binlerce kişinin geldiğini söyledi.

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Bosna Hersek’in En Küçük Camisi

🔸 Bosna Hersek dışında Türkiye, Almanya, Fransa ve ABD'den insanların da camiyi görmek için geldiğini dile getiren Skopljak, caminin ibadet etmenin yanı sıra bölgede önemli bir turizm noktası haline de geldiğini kaydetti.

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