Bosna Hersek’in En Küçük Camisi

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🔸 Bosna Hersek'in Zenica kenti yakınlarındaki Pojske köyü, en fazla on kişinin ibadet edebildiği, on altı metrekarelik alanıyla ülkenin en küçük camilerinden birisine ev sahipliği yapmakta.

🔸 Pojske'de, seyahat halinde olan insanların yol üzerinde ibadet edebilecekleri bir yer bulabilmeleri amacıyla 2023'te inşa edilen cami, kapladığı on altı metrekarelik alanla dikkati çekiyor.