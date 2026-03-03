Beylerbeyi'nin güzeli: Hamid-i Evvel Camii

3 /7













◾ Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Türk İslam Sanatları Tarihi Ana Bilim Dalı Öğretim Görevlisi Efdaluddin Kılıç, Beylerbeyi semtinin önemli şahsiyetleriyle bir yaşam kültürü oluşturmuş bir yer olduğunu söyledi. Beylerbeyi Hamid-i Evvel Camisi'nin I. Abdülhamid'in annesi Rabia Sultan adına bu camiyi inşa ettirdiğini, yapıya daha sonraki dönemlerde 2. Mahmut'un müdahalelerle bazı tamirat ve eklentilerin olduğunu dile getiren Kılıç, caminin kendisinin geç devir Osmanlı mimarisi özellikleri taşıdığını belirtti.

◾ Kılıç, "Özellikle de yalı tipi, sahilin çok kenarında olması dolayısıyla kendine mahsus farklı bir enerjisi, farklı bir güzelliği var. Deniz tarafından bakıldığında eğer minareleri ve kubbeyi görmezden gelecek olursanız, sahilde sivil mimari görüntüsü de sunabiliyor. Bunun da tabii içerisinde sultanın zaman zaman burayı, camiyi ziyaretleri sırasında maiyetiyle beraber kullanılması bu durumu oluşturuyor." diye konuştu. Caminin bir bölümünün dışarıdan eklenti olarak değil, yapının içerisinde tasarlandığını dile getiren Kılıç, hünkar mahfilinin sultanın maiyetiyle beraber bulunabileceği şekilde tasarlandığını belirtti.

◾ Caminin üst katında ayrı bir kapıdan geçilen, sultanın ve beraberindekilerin bulanabilecekleri ayrı bir odanın olduğunu dile getiren Kılıç, "Bu binanın yapımı sırasında Tahir Ağa diye çok önemli bir mimar vazife almış. Yapımında son dönem eseri olması dolayısıyla Avrupai tesirler bulunuyor. İçerisindeki dekorasyonda da bu hakim. 1980'li yıllarda bir yangın geçirip çatısıyla beraber bir zarara uğramış. Fakat tekrar ihya edilirken o desenler umumiyetle korunmuş. Üst kattaki caminin iç tarafına bakan hünkar mahfilinin kafesli bölümünde Yeserizade Mustafa İzzet'in talik hattıyla yazdığı kuşak yazısı var. Bunun da önemli bir kısmı zarar görmüşken yazı kalıplarından istifade edilerek tekrar ihyası gerçekleştirilmiş." bilgisini verdi.