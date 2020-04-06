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  • Berat Kandili’nde nasıl ibadet etmeliyiz? Berat gecesi neler yapılır? Berat Kandili yapılması gereken ibadetler

Berat Kandili’nde nasıl ibadet etmeliyiz? Berat gecesi neler yapılır? Berat Kandili yapılması gereken ibadetler

Berat Kandilinde yapılması gereken ibadetler bu geceyi ihya etmek isteyen Müslümanlar tarafından merak ediliyor. Berat gecesi, Şaban ayının on beşinci gecesine denk gelir. Berat Kandilinde yapılan dualar geri çevrilmez. Berat gecesi uyumayıp ibadetle geçirilmelidir. Peki, Berat gecesi nedir? Berat kandili ibadetleri nelerdir? Berat kandilinde nasıl ibadet etmeliyiz? Berat gecesi neler yapılır? İşte Berat kandili yapılması gereken ibadetler…

Giriş Tarihi: 06.04.2020 16:36 Güncelleme Tarihi: 15.02.2021 16:14
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Berat Kandilinde yapılması gereken ibadetler bu geceyi ihya etmek isteyen Müslümanlar tarafından merak ediliyor. Berat gecesi, Şaban ayının on beşinci gecesine denk gelir. Berat Kandilinde yapılan dualar geri çevrilmez. Berat gecesi uyumayıp ibadetle geçirilmelidir. Peki, Berat gecesi nedir? Berat kandili ibadetleri nelerdir? Berat kandilinde nasıl ibadet etmeliyiz? Berat gecesi neler yapılır? İşte Berat kandili yapılması gereken ibadetler…

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BERAT NEDİR?
BERAT NEDİR?

Berat, Arapça berâet kelimesinin Türkçeleşmiş halidir. Kur'an-ı Kerim'de "Berae" kökünden 25 kelime bulunur. Bunlardan sadece iki tanesi "Beraet" şeklinde geçmektedir. Berâet, iki şey arasında ilişki olmaması; kişinin herhangi bir yükümlülükten kurtulması veya yükümlülüğün bulunmaması anlamındadır.

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BERAT KANDİLİ NE ZAMAN?
BERAT KANDİLİ NE ZAMAN?

Allah'ın affı ve bağışlamasının çok olacağı müjdelendiğinden, bu geceye "Berat Gecesi" denilmiştir. Berat gecesi hicri aylardan Şaban ayının on beşinci gecesidir.

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Berat gecesi hakkında Allah Resulü şöyle buyurmuştur:

"Şaban ayının on beşinci gecesi olduğu zaman, gecesinde ibadete kalkın. Ve o gecenin gündüzünü oruç tutun. Çünkü o gece güneş batınca Allah Teâlâ (Keyfiyeti bizce meçhul bir halde) dünyaya en yakın göğe inerek (o andan) fecir oluncaya kadar: "Benden mağfiret dileyen yok mu, onu mağfiret edeyim. Benden rızık isteyen yok mu, onu rızıklandırayım. (Bir bela ile) müptela olan yok mu, ona kurtuluş vereyim. Şöyle olan yok mu? Böyle olan yok mu?" buyurur." (İbn Mâce, H. no: 1388)

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BERAT KANDİLİNDE YAPILACAK İBADETLER NELERDİR?
BERAT KANDİLİNDE YAPILACAK İBADETLER NELERDİR?

Kandiller ve benzeri geceler; iman, ibadet ve düşünce hayatımız bakımından kendimizi yenilememiz, geçmişimizi muhasebe etmemiz, geleceğimizi planlama ve ümitlerimizi tazelememiz için büyük bir fırsattır. Bu gece münasebetiyle, içimizdeki manevi duyguların sesine kulak vererek günahlarımıza tövbe etmeli, tüm Müslümanlar ve insanlık için Allah'a dua ve niyazda bulunmalıyız.

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