Berat Kandili’nde nasıl ibadet etmeliyiz? Berat gecesi neler yapılır? Berat Kandili yapılması gereken ibadetler
Berat Kandili’nde nasıl ibadet etmeliyiz? Berat gecesi neler yapılır? Berat Kandili yapılması gereken ibadetler
Berat Kandilinde yapılması gereken ibadetler bu geceyi ihya etmek isteyen Müslümanlar tarafından merak ediliyor. Berat gecesi, Şaban ayının on beşinci gecesine denk gelir. Berat Kandilinde yapılan dualar geri çevrilmez. Berat gecesi uyumayıp ibadetle geçirilmelidir. Peki, Berat gecesi nedir? Berat kandili ibadetleri nelerdir? Berat kandilinde nasıl ibadet etmeliyiz? Berat gecesi neler yapılır? İşte Berat kandili yapılması gereken ibadetler…
Giriş Tarihi: 06.04.2020
16:36
Güncelleme Tarihi: 15.02.2021
16:14