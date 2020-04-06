1 /11 BERAT KANDİLİ NE ZAMAN?











Şaban ayı içerisinde yer alan Berat Kandili, Müslüman aleminin heyecanla beklediği önemli gecelerden biridir. Ülkemizin koronavirüs salgını ile mücadele ettiği zorlu süreçte, bu gecenin hürmetine bol bol dua etmeli, milletçe hayırlı günlerin kapılarının açılması için Allah'tan mağfiret dilenmelidir. Peki, İslam alemi için en hayırlı gecelerden biri olan Berat Kandili'nde çekilecek tesbihler nelerdir? Berat gecesi çekilecek zikirler nelerdir? İşte Berat Kandili'nde çekilecek tesbihler ve zikirler...

Şaban ayının on beşinci gecesi Berat gecesi, Ramazan'ın 27'nci gecesi de mübarek Kadir gecesidir. Bu sene Şaban ayının 14. gününü 15. gününe bağlayan gece 7 Nisan'a denk geliyor. Bu aylarda ibadet yapmak müminler için oldukça faziletlidir. Peygamber Efendimiz "Şaban, Recep ile Ramazan arasında insanların kendisinden gafil oldukları bir aydır. Hâlbuki o, içerisinde amellerin Allah'a sunulduğu bir aydır." (6 Şevkanî, Neylü'l-evtâr, IV, 276.) buyurmuştur.

Şaban ayının 14. gününü 15. güne bağlayan gece Rahmet-i İlâhî'nin, sağnak sağnak yeryüzüne yağdığı, müminlerden neredeyse çok az bir kısmının bu rahmetten, af ve bağışlanmadan mahrum kaldığı geri kalanının ise affedilmişler olarak sabahladıkları ve manevi beratlar aldıkları bilinmektedir.