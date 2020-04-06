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Berat Kandili'nde çekilecek tesbihler ve zikirler

Yayınlanma Tarihi: Nisan 06, 2020 14:19 Güncelleme Tarihi: Ocak 30, 2025 20:35

Şaban ayı içerisinde yer alan Berat Kandili, Müslüman aleminin heyecanla beklediği önemli gecelerden biridir. Ülkemizin koronavirüs salgını ile mücadele ettiği zorlu süreçte, bu gecenin hürmetine bol bol dua etmeli, milletçe hayırlı günlerin kapılarının açılması için Allah'tan mağfiret dilenmelidir. Peki, İslam alemi için en hayırlı gecelerden biri olan Berat Kandilinde çekilecek tesbihler nelerdir? Berat Kandili gecesi çekilecek zikirler nelerdir? İşte Berat Kandili'nde çekilecek tesbihler ve zikirler...

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BERAT KANDİLİ NE ZAMAN?
BERAT KANDİLİ NE ZAMAN?

Şaban ayı içerisinde yer alan Berat Kandili, Müslüman aleminin heyecanla beklediği önemli gecelerden biridir. Ülkemizin koronavirüs salgını ile mücadele ettiği zorlu süreçte, bu gecenin hürmetine bol bol dua etmeli, milletçe hayırlı günlerin kapılarının açılması için Allah'tan mağfiret dilenmelidir. Peki, İslam alemi için en hayırlı gecelerden biri olan Berat Kandili'nde çekilecek tesbihler nelerdir? Berat gecesi çekilecek zikirler nelerdir? İşte Berat Kandili'nde çekilecek tesbihler ve zikirler...

Şaban ayının on beşinci gecesi Berat gecesi, Ramazan'ın 27'nci gecesi de mübarek Kadir gecesidir. Bu sene Şaban ayının 14. gününü 15. gününe bağlayan gece 7 Nisan'a denk geliyor. Bu aylarda ibadet yapmak müminler için oldukça faziletlidir. Peygamber Efendimiz "Şaban, Recep ile Ramazan arasında insanların kendisinden gafil oldukları bir aydır. Hâlbuki o, içerisinde amellerin Allah'a sunulduğu bir aydır." (6 Şevkanî, Neylü'l-evtâr, IV, 276.) buyurmuştur.

Şaban ayının 14. gününü 15. güne bağlayan gece Rahmet-i İlâhî'nin, sağnak sağnak yeryüzüne yağdığı, müminlerden neredeyse çok az bir kısmının bu rahmetten, af ve bağışlanmadan mahrum kaldığı geri kalanının ise affedilmişler olarak sabahladıkları ve manevi beratlar aldıkları bilinmektedir.

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BERAT KANDİLİ NEDİR?
BERAT KANDİLİ NEDİR?

Berat, Arapça berâe-berâet kelimesinin Türkçeleşmiş halidir. Kur'an'da "Berae" kökünden 25 kelime bulunmakta olup, bunlardan sadece iki tanesi "Beraet" şeklinde geçmektedir. Berâet, iki şey arasında ilişki olmaması; kişinin herhangi bir yükümlülükten kurtulması veya yükümlülüğün bulunmaması anlamındadır.

Istılah olarak berat ise, Allah'ın affı ve bağışlaması, günah, borç ve cezadan kurtulmak gibi anlamlara gelmektedir. Beratın özünde, günahlardan arınma ve Yüce Allah'ın rahmet ve mağfiretine ulaşma amacı vardır. Bu gecede Allah'ın affı ve bağışlamasının çok olacağı müjdelendiğinden, bu geceye "Berat Gecesi" denilmiştir. Berat gecesi hicri aylardan Şaban ayının on beşinci gecesidir.

Berat Kandili orucu ne zaman tutulur?

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BERAT KANDİLİNDE ÇEKİLECEK TESBİHLER VE ZİKİRLER...
BERAT KANDİLİNDE ÇEKİLECEK TESBİHLER VE ZİKİRLER...

Bu gece yüz rekat namaz kılınır. Bu namazdan sonra şu tesbihler çekilir:

Estağfirullahe'l- azim ve etübü ileyh.

Anlamı: Azim olan Allah'ı tesbih ve O'na hamd ederim.

"Allâhumme salli ve sellim ve bârik alâ seyyidinâ Muhammedin ve ala ali seyyidina Muhammedin bi adedi ilmike".

Anlamı: Ey Allah'ım ! Afendimiz Hz. Muhammed'e (S.A.V.) ve efendimiz Hz.Muhammedin (S.A.V.) aline nihayetsiz olan ilminin adedince salatu selam ve bereketler ihsan eyle.

Berat Kandilinde;
Lâ ilâe illallah,
Allahümme salli alâ seyyidinâ muhammedin ve alâ âli seyyidinâ muhammed,
Estağfirullah,
Sübhànallah,
Elhamdülillâh,
Allahu ekber,
Lâ havle ve lâ kuvvete illâ billâhil aliyyil azîm,
Allah, zikirlerini çekmek büyük sevaptır.

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Berat Kandilinde günahların affına vesile olan tesbih namazı kılabilmek için şu tesbihi ezbere bilmek gerekir:

"Sübhânallâhi vel-hamdü lillâhi ve ilâhe illallâhü vallâhü ekber. Ve havle ve kuvvete illâ billâhil-aliyyil-azıym".

TESBİH NAMAZI NASIL KILINIR?

Allah Teâla şirke düşmeyenlerin büyük günahlarını affedeceğini bu gecede müjdelemiştir. Peygamber Efendimiz:

"Ben, günde yüz kere istiğfâr ederim…" (Müslim, Zikir, 42) buyurmuşlardır. Müslim'den rivâyet edilen bir hadîs-i şerîfte şöyle buyrulur:

"Resûlullâh'a (Miraç'ta) üç şey verildi: Beş vakit namaz, Bakara Sûresi'nin sonu ve ümmetinden şirke düşmeyenlere büyük günahlarının affedildiği haberi…" (Müslim, Îman, 279)

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Resulullah'a salavat getirmeyi Allah Teâla emretmiştir. Ayrıca hadis-i şeriflerde salavat getirenin bütün sıkıntılarının giderileceği bildirilmiştir. Ayet-i kerîmede buyrulur:

"Şüphesiz ki Allâh ve melekleri, Peygambere çokça salât ederler. Ey müminler! Siz de O'na salavât getirin ve tam bir teslimiyetle selâm verin!" (el-Ahzâb, 56)

Hz. Peygamber'e en kısa şekilde, "Allahümme salli alâ Muhammed" veya "Sallallahü aleyhi ve sellem" ya da "Allahümme salli alâ Seyyidinâ Muhammedin ve alâ âlihî ve sahbihî ve bârik ve sellim" diye salât-u selam getirilir.

Salât-u selam getirmek için belirli bir vakit ve sayı yoktur. Kişi dilediği zaman ve istediği miktarda salât-u selam getirebilir. Salât-u selam için besmele çekme zorunluluğu da yoktur.

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