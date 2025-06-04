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Anasayfa Galeri İslam Bayram mesajları ve sözleri 2025: Anlamlı, dualı, resimli, kısa ve uzun Kurban bayramı mesajları

Bayram mesajları ve sözleri 2025: Anlamlı, dualı, resimli, kısa ve uzun Kurban bayramı mesajları

Yayınlanma Tarihi: 04.06.2025 14:28 Güncelleme Tarihi: 04.06.2025 14:28

Allah Teala'ya teslimiyetin en güzel örneklerinden olan kurban, bizlere benlik hevamızın önünde eğilmemeyi, tüm nefsi istek ve arzularımızdan vazgeçmeyi öğretir ve Hz. İsmail'in sorgusuz sualsiz Rabbine itaatini hatırlatır. Kurban Bayramı ayrıca sıla-i rahim sünnetini eda ettiğimiz mukaddes bir zamandır. Bayram gününde ailelerini, aile büyüklerini ve akrabalarını ziyaret edemeyenler mesaj yoluyla hatırlarını gözetirler. Sizler için en yakınlarınıza gönderebileceğiniz kısa, uzun, eğlenceli, dualı, ayetli ve resimli Kurban Bayramı mesajları ve sözlerini yazdık. İşte, en güzel bayram mesajları...

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Bayram mesajları ve sözleri 2025
Bayram mesajları ve sözleri 2025

Göğe yükselen feryatların dindiği, mazlumların yüzünün güldüğü bir bayram temennisiyle…

Kurban Bayramımız mübarek olsun

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Bayram mesajları
Bayram mesajları

Nefsimizi kurban edebildiğimiz bayramlarda buluşmak duasıyla…

Kurban Bayramımız mübarek olsun

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Bayram sözleri 2025
Bayram sözleri 2025

Bayramın o kendine has havasının Müslümanların dertlerine deva olması duasıyla…

Kurban Bayramımız mübarek olsun

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Bayram sözleri
Bayram sözleri

Rahmet kapılarının ardına dek açıldığı bu mukaddes Kurban Bayramı'nda birbirimizi dualarımızda unutmayalım…

Kurban Bayramımız mübarek olsun

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Bayram mesajları ve sözleri 2025: Anlamlı, dualı, resimli, kısa ve uzun Kurban bayramı mesajları

Rahmet, bereket ve merhamet dolu bir bayram duasıyla…

Kurban Bayramımız mübarek olsun

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