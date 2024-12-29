Bağdatlı Ruhi Divanı'ndan seçmeler
Yayınlanma Tarihi: Aralık 29, 2024 14:04 Güncelleme Tarihi: Aralık 29, 2024 14:04
Terkib-i Bend'i ile ünlü olan Bağdatlı Rûhî, 16. yüzyıl şairlerinden biridir. Bağdat'ta dünyaya gelen ve asıl adı Osman olan Bağdatlı Rûhî'nin klâsik Türk edebiyatının en çok gazel yazan şairlerindendir. Rûhî'nin bilenen tek eseri Türkçe divanıdır. İçinde ikisi manzum mektup olmak üzere kaside, mersiye, terkib-bend, terci'-bend, muaşşer, müsemmen, müseddes, muhammes, murabba', muamma, gazel tahmisi, gazel, rubâî, kıt'a ve nazım şekli belirlenememiş birkaç manzume yer almaktadır. İşte, bu kıymetli eserden seçmeler...
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Gör zâhidi kim sâhib-i irşad olayım der
Dün mektebe vardı bugün üstâd olayım der
Bağdatlı Rûhî
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Baş açuk yalın ayak vadi-i 'aşkı tolanur
Kanı Rûhí gibi 'âlemde bugün bir seyyah
Bağdatlı Rûhî