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Bağdatlı Ruhi Divanı'ndan seçmeler

Yayınlanma Tarihi: Aralık 29, 2024 14:04 Güncelleme Tarihi: Aralık 29, 2024 14:04

Terkib-i Bend'i ile ünlü olan Bağdatlı Rûhî, 16. yüzyıl şairlerinden biridir. Bağdat'ta dünyaya gelen ve asıl adı Osman olan Bağdatlı Rûhî'nin klâsik Türk edebiyatının en çok gazel yazan şairlerindendir. Rûhî'nin bilenen tek eseri Türkçe divanıdır. İçinde ikisi manzum mektup olmak üzere kaside, mersiye, terkib-bend, terci'-bend, muaşşer, müsemmen, müseddes, muhammes, murabba', muamma, gazel tahmisi, gazel, rubâî, kıt'a ve nazım şekli belirlenememiş birkaç manzume yer almaktadır. İşte, bu kıymetli eserden seçmeler...

1/20

🔸

Gör zâhidi kim sâhib-i irşad olayım der

Dün mektebe vardı bugün üstâd olayım der

Bağdatlı Rûhî

Ahiretin varlığına delil 15 Ayet

2/20

🔸

Şikâyet ettiğimiz kendi bahtımızdandır

Bağdatlı Rûhî

3/20

🔸

Sanma ey hace ki senden zer ü sim isterler

Yevme la yenfau da kalb-i selim isterler

Bağdatlı Rûhî

4/20

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Sanman bizi kim şîre-i engúr ile mestüz

Biz ehl-i harábátdanuz mest-i elestüz

Bağdatlı Rûhî

5/20

🔸

Baş açuk yalın ayak vadi-i 'aşkı tolanur

Kanı Rûhí gibi 'âlemde bugün bir seyyah

Bağdatlı Rûhî

İslam ahlakı

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