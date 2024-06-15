Arife günü zikir ve duaları

Zilhicce ayının dokuzuncu günü olan Arife, Kurban Bayramı'ndan tam bir gün önceki günü ifade eder. Ayrıca arefe kelimesi Hac ibadetinin en önemli farzı olan vakfenin icra edildiği Arafat'ın diğer adı olarak da bilinir. Bu mukaddes, bayramın müjdecisi olan Arife gününde Müslümanlar Allah Teala'yı zikretmek, Allah Teala'ya şükretmek ve günün idrakine varmak için birtakım zikirler çeker, dualar okurlar. Sizler için Arife günü zikir ve dualarını araştırdık. İşte Arife günü okunacak dualar ve çekilecek zikirler.
Giriş Tarihi: 15.06.2024
11:56
Güncelleme Tarihi: 15.06.2024
11:57
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