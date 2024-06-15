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Arife günü zikir ve duaları

Zilhicce ayının dokuzuncu günü olan Arife, Kurban Bayramı'ndan tam bir gün önceki günü ifade eder. Ayrıca arefe kelimesi Hac ibadetinin en önemli farzı olan vakfenin icra edildiği Arafat'ın diğer adı olarak da bilinir. Bu mukaddes, bayramın müjdecisi olan Arife gününde Müslümanlar Allah Teala'yı zikretmek, Allah Teala'ya şükretmek ve günün idrakine varmak için birtakım zikirler çeker, dualar okurlar. Sizler için Arife günü zikir ve dualarını araştırdık. İşte Arife günü okunacak dualar ve çekilecek zikirler.

Giriş Tarihi: 15.06.2024 11:56 Güncelleme Tarihi: 15.06.2024 11:57
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La İlahe İllallah zikri
La İlahe İllallah zikri

"La İlahe İllallah"

Resulullah (SAV) buyurdu:

"Zikrin en faziletlisi, 'Lâ İlâhe İllallâh'tır"

(Tirmizi, 3383)

Resul-i Ekrem Efendimizin (SAV) dile getirdiği hakikate göre en faziletli zikir olan "La iİahe İllallah" lafzı Kelime-i Tevhid olarak bilinir. Arife gününde zikir ve dua olarak Kelime-i Tevhid çekilebilir.

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Rabbenâ Duaları okunuşu ve anlamı
Rabbenâ Duaları okunuşu ve anlamı

"Rabbenâ Duaları"

💠 Rabbena duası olarak bilinen zikir, "Rabbimiz! bize dünya ve ahirette iyilik ver. Bizleri ateşin azabından koru" anlamına gelir.

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Namaz içerisinde de okunan zikir; bolca dile getirilen ve yapılan bir istiğfar ifadesidir. Bu sebeple Müslümanlar tarafından mübarek gün ve gecelerde kullanılır.

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Salavat şerife: Allahumme Salli Ala Seyyidina Muhammed zikri
Salavat şerife: Allahumme Salli Ala Seyyidina Muhammed zikri

Allahumme Salli Ala Seyyidina Muhammed

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Salavat getirmek bizzat Allah Teala tarafından istenmiştir. Müslümanlar pek çok farklı şekilde Hz. Muhammed'i (SAV) anarlar. Arife günü gibi hassasiyetlerin yüksek mevkilere yükseldiği mühim günlerde salavat getirmek de kıymetlenir.

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Bu meseleye dair Resulullah Efendimiz (SAV),

Cimri, yanında adım anıldığı hâlde bana salât ü selâm getirmeyen kimsedir."

buyurarak salavat getirmenin önemine vurgu yapmıştır.

(Tirmizî, Deavât 100)

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Sübhanallah zikri
Sübhanallah zikri

"Sübhanallah"

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Allah'ın tüm eksikliklerden uzak olması anlamına gelen ifade, namaz tesbihatında bulunur. Sahabe, tabiin tarafından zikir amaçlı kullanılmıştır.

Resulullah (SAV) buyurdu:

"Her farz namazın peşinden otuz üçer defa sübhânallah, Allahuekber, Elhamdülillah dersiniz."

(Buhârî, Ezân 155 - Müslim, Mesâcid 142 - Ebû Dâvûd, Vitir 24)

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La Havle ve la Kuvvete illa Billah zikri
La Havle ve la Kuvvete illa Billah zikri

"La Havle ve la Kuvvete illa Billah"

"Cennet'in hazinelerinden bir hazinedir."

(Tirmizî, Daavât, 57)

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Bazı zikirler o denli yaygınlaşır ki farklı ifadelerle anılırlar. Havkale olarak bilinen bu ifade de kuvvetli zikirlerdendir. "Güç ve kuvvet, sadece Yüce ve Büyük olan Allah Teâlâ'nın yardımı iledir." manasına gelen zikir, zaman ve mekan gözetmeden yapılabilen zikirlerdendir.

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Bizzat Efendimizin (SAV) bu zikri dile getirmesi, zikrin asırlar boyunca Müslümanların dilinden düşmemesine sebep olmuştur.

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